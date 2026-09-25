Estos curiosos 8 animales silvestres fueron encontrados en un municipio aledaño a Bogotá

En un operativo de control ambiental y protección de los ecosistemas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en articulación con la Policía Nacional de Carabineros, logró el rescate de ocho ejemplares de borugo de montaña (Cuniculus taczanowskii), también conocidos como “lapas”, que se encontraban en condiciones de cautiverio en la vereda Santa Rosa del municipio de Subachoque.

De un oso hormiguero a crías de zarigüeya: 26 animales silvestres fueron rescatados en Cundinamarca

La intervención de las autoridades ambientales se desencadenó tras recibir una denuncia ciudadana. Al llegar al predio, los profesionales de fauna y del área jurídica de la Dirección Regional Sabana Occidente hallaron a los especímenes dentro de un galpón de confinamiento.

Este es el estado de los más de 50 animales recibidos por las autoridades tras operativo en Bogotá

El grupo rescatado está conformado por seis adultos y dos crías, a cuyos tenedores se les impuso una medida preventiva en flagrancia.

Criadero clandestino y evaluación médica

Durante el procedimiento, los responsables del recinto explicaron que trajeron la pareja inicial desde el municipio de San Francisco y que llevaban más de 15 años criando estos mamíferos.

Sin embargo, los ocupantes no lograron justificar el destino ni la finalidad del criadero, una actividad comercial o de consumo que no contaba con los permisos ambientales expedidos por la autoridad competente.

Tras la aprehensión, los especímenes recibieron una valoración veterinaria preliminar en la sede de la Dirección Regional, donde se constató que se encontraban en buen estado de salud.

Posteriormente, los animales fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CAR en Tocaima, recinto donde biólogos y veterinarios iniciarán sus procesos de rehabilitación para una eventual reintroducción a su hábitat natural.

Llamado a la protección de la fauna en Cundinamarca

La directora regional Sabana Occidente de la CAR, Camila Cortés, enfatizó que las especies silvestres desempeñan un papel biológico irreemplazable.

La funcionaria recordó que la caza, retención y comercialización de fauna silvestre están totalmente prohibidas por la legislación nacional, instando a la comunidad a no tratarlos como mascotas ni mantenerlos en zonas de cautiverio.

Este resultado operacional se suma a las gestiones de conservación adelantadas en el departamento. Entre enero y agosto de 2026, la Dirección Regional ha atendido 370 ejemplares de fauna silvestre en trabajo conjunto con la Policía y las alcaldías locales, consolidando la campaña #LaCARactúa para erradicar el tráfico de especies en la Sabana de Bogotá.