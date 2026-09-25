De un basurero a la Policía: el increíble giro en la vida de Milagros, la perrita que sobrevivió al abandono

Milagros tuvo un comienzo de vida bastante difícil, pero terminó encontrando una segunda oportunidad en un lugar inesperado. La perrita criolla fue encontrada en 2024 dentro de un basurero en Ecuador, envuelta en una manta y en condiciones delicadas debido a la falta de alimento.

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Cuando fue localizada, presentaba un cuerpo de desnutrición y estaba muy baja de peso. Integrantes de la Unidad Canina de la Policía Nacional del Ecuador decidieron rescatarla y trasladarla para que recibiera atención veterinaria. Ese proceso permitió que poco a poco recuperara su salud.

La cabo primero Erika Iza contó en un video publicado por la Policía de Ecuador cómo fue la recuperación de la perrita. “Gracias a las atenciones veterinarias que aquí se le brindaron, pudo salir adelante”, explicó la uniformada.

El nombre de Milagros no fue escogido al azar. Para quienes participaron en su rescate, representa precisamente la oportunidad que tuvo de cambiar su historia después de haber sido encontrada abandonada y en un estado de salud preocupante.

Tras recuperarse, la perrita pasó a formar parte de la Policía Nacional del Ecuador. Su labor, sin embargo, es muy diferente a la que suelen desempeñar otros integrantes de la Unidad Canina. Milagros pertenece al área de relaciones públicas y show, donde participa en actividades dirigidas a la comunidad.

“Hacemos presentaciones en diferentes unidades educativas, en diferentes eventos, colegios, ferias de seguridad. A eso nos dedicamos”, explicó Iza al contar cómo es el trabajo que realiza actualmente la perrita.

Durante estos dos años, Milagros también ha creado un vínculo especial con las personas que la acompañan. Para Iza, su historia demuestra que una situación de abandono no necesariamente determina el futuro de un animal.

“Creo que también hemos tenido una enseñanza, debido a que podemos, tanto las personas como los animales, tener una segunda oportunidad de vida”, afirmó la uniformada.

La relación entre ambas es tan cercana que Iza ya piensa en lo que ocurrirá cuando llegue el momento del retiro de Milagros. Su intención es que la perrita no vuelva a enfrentar una situación de abandono y pueda vivir acompañada.

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“Me he puesto el objetivo de que cuando ella ya se vaya con la baja, poderla llevar y brindarle un hogar”, contó.

La historia fue difundida por la Policía ecuatoriana en una alianza con Paramount para promocionar El corazón de la bestia, película protagonizada por Brad Pitt. Así, Milagros terminó convirtiéndose en el ejemplo de una perrita que pasó del abandono a una vida dedicada a acompañar actividades de la institución.