Anuncian nueva jornada gratuita de esterilización de perros y gatos en Bogotá

El próximo 1 de octubre se realizará una nueva jornada gratuita de esterilización para perros y gatos en la localidad de Los Mártires, en Bogotá.

La jornada se llevará a cabo en el Parque El Progreso, según informó la Alcaldía de la localidad.

“Cuidar a nuestros animales de compañía también significa tomar decisiones responsables pensando en su bienestar y en el de toda la comunidad. La próxima cita será el 1 de octubre de 2026 en el Parque El Progreso, donde la comunidad podrá acceder sin costo a este procedimiento, cumpliendo previamente con los requisitos establecidos para garantizar una atención adecuada y segura”, señaló la entidad.

La esterilización es una herramienta fundamental para promover la “tenencia responsable y contribuir al control poblacional de perros y gatos. Además, ayuda a prevenir camadas no deseadas y disminuir situaciones de abandono, fortaleciendo una cultura de protección y respeto hacia los animales”.

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La jornada

Fecha: 1 de octubre de 2026. Entre las 6:00 a. m. y 10:00 a. m.

1 de octubre de 2026. Entre las 6:00 a. m. y 10:00 a. m. Lugar: Parque El Progreso

Parque El Progreso Servicio: Esterilización gratuita para caninos y felinos.

Las personas interesadas deberán consultar previamente los requisitos y recomendaciones establecidos para acceder al procedimiento y preparar a sus animales de compañía de acuerdo con las indicaciones correspondientes.

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Requisitos para acceder al servicio

Los ciudadanos interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Presentar el documento de identidad.

Llevar perros o gatos mayores de cuatro meses de edad y en buen estado de salud.

Presentar un recibo de servicio público que permita verificar la residencia en estratos 1, 2 o 3.

Llevar a los perros con collar y traílla.

Transportar a los gatos en guacal o contenedor seguro.

El próximo 1 de octubre, se realizará una nueva jornada gratuita de esterilización para perros y gatos en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. Foto: Idpyba

La estrategia con la que busca beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá

Recientemente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá lanzó la estrategia ‘Vecino buena pata‘, con la que busca proteger a perros y gatos que están abandonados en distintas zonas de la ciudad.

Como parte de este programa, 121 vecinos se inscribieron para participar. Se contempla que suscriban un acuerdo de cuidado, mediante el cual la comunidad donde viven asume compromisos relacionados con la alimentación, la protección, la convivencia y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo al animal.

Como parte de este proceso, cada perro o gato beneficiado contará con un collar de identificación “que permitirá reconocerlo como integrante de la iniciativa, facilitar su identificación en Bogotá y visibilizar el compromiso de la comunidad que acompaña su cuidado”.

Tras la firma del acuerdo de cuidado y la entrega del collar de identificación, la entidad iniciará un proceso de seguimiento, acompañamiento y apoyo, en el marco de sus competencias. “Esto incluye acciones de atención preventiva y, cuando corresponda, la atención de algunas urgencias asociadas a su misionalidad, así como la posibilidad de gestionar articulaciones con redes de cuidado o mecanismos de atención prioritaria”, agregó.