Los gatos son animales de compañía que han ganado un espacio importante en los hogares del mundo. Se caracterizan por ser animales curiosos y exploradores, por trepar a lugares elevados para observar lo que ocurre a su alrededor y por ser juguetones y alegres.
Sin embargo, no todos tienen el mismo temperamento. El portal especializado Experto Animal, indica que existen numerosas razas que han desarrollado características particulares tanto en su apariencia como en su personalidad.
Algunas suelen mostrar un comportamiento más tranquilo y pausado que otras, una cualidad que puede resultar atractiva para quienes buscan un compañero felino para compartir momentos de calma en el hogar. Estas son tres consideradas de las más tranquilas.
Americano de pelo corto
Este felino se caracteriza por ser de un tamaño mediano y por tener una gran capacidad de adaptación, por lo que puede vivir cómodamente tanto en un apartamento como en una vivienda con espacios exteriores.
Su temperamento tranquilo, paciente e independiente favorece la convivencia con niños y otros animales, siempre que el proceso de adaptación entre ellos se haga de manera adecuada. Estas cualidades han contribuido a que sea una raza apreciada por familias en diferentes partes del mundo.
Persa
El gato persa es una de las razas felinas más reconocidas y populares en el planeta. Su apariencia lo hace fácilmente identificable gracias al hocico corto y achatado, las facciones redondeadas y el abundante pelaje que cubre su cuerpo y su cola, que se encuentra en varias tonalidades. Sin embargo, su atractivo no se limita a su aspecto, ya que también se caracteriza por tener un temperamento sereno y calmado.
Este felino disfruta especialmente de los ambientes tranquilos y puede sentirse incómodo en espacios con demasiado ruido o movimiento. Es un compañero dulce, pacífico y poco inquieto, que suele dedicar buena parte del día a dormir, descansar y acicalarse, en lugar de explorar o trepar constantemente. Además, tiene un carácter sensible y suele llevar mejor las rutinas estables, por lo que puede adaptarse mejor a hogares tranquilos donde los cambios en su entorno no sean frecuentes.
Británico pelo corto
Esta es considerada una de las razas felinas más antiguas y reconocidas de Inglaterra. Su pelaje abundante y suave, junto con su característica cabeza muy redonda, le dan una apariencia similar a la de un peluche. Su personalidad destaca por ser serena y poco ruidosa, por lo que suele pasar buena parte del día descansando y buscando lugares cálidos para relajarse.
Aunque es afectuoso y disfruta de la compañía de sus tutores, también conserva un marcado carácter independiente. Además, suele adaptarse bien a distintos tipos de hogares y puede convivir con perros y otros animales cuando la adaptación se realiza adecuadamente. Por estas características, es una opción para quienes buscan un gato tranquilo, cariñoso y que no requiera atención constante, asegura Experto Animal.