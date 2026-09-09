10 beneficios de compartir la vida con un gato: sanan el cuerpo y el alma, según la ciencia

Los gatos se han consolidado como seres especiales que ofrecen compañía, afecto y una presencia que puede aportar tranquilidad. Aunque suelen ser animales independientes, también crean vínculos estrechos con sus cuidadores y expresan cariño mediante gestos como el ronrone o la búsqueda de contacto.

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Además, su curiosidad y particular personalidad ayudan a que en el hogar se vivan momentos divertidos, mientras que el cuidado diario fortalece el sentido de responsabilidad y el vínculo emocional. Adicionalmente, a estos animales se les atribuyen beneficios tanto físicos como mentales para sus dueños y cuidadores. Estos son 10 de ellos.

1. Ayudan a reducir el estrés

Compartir tiempo con un gato puede favorecer la relajación y contribuir a reducir la sensación de estrés. El contacto físico al acariciarlo, sumado al sonido de su ronroneo, puede generar un efecto tranquilizador y ayudar a que la respiración se vuelva más pausada.

Los gatos son animales de compañía que ayudan a la salud emocional y física de los dueños. Foto: Getty Images

2. Mejora la salud cardiovascular

La convivencia con gatos también ha sido relacionada con ciertos beneficios para la salud del corazón. Un estudio realizado en 2009 con más de 4.000 participantes encontró una asociación entre haber convivido con felinos y un menor riesgo de infarto de miocardio, aunque el animal no es la medicina completa para reducir estas patologías, indica el portal Mundo Psicólogos.

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3. Apoyo emocional

La presencia de un gato en el hogar es compañía constante. Una encuesta realizada en 2011 a 600 personas encontró que una amplia mayoría de los participantes consideraba que su mascota tenía una influencia positiva en su vida y ayudaba a aliviar la sensación de soledad.

4. Mejor descanso

La cercanía de un gato también puede generar una sensación de calma y seguridad antes de dormir, según el sitio web Tienda Animal. Para algunas personas, la compañía del animal y su comportamiento tranquilo ayudan a crear un ambiente relajante que facilita conciliar el sueño.

Los gatos son seres con grandes aportes para los humanos. Foto: Getty Images

5. Sentido de responsabilidad

Cuidar de un gato implica asumir responsabilidades cotidianas como alimentarlo, mantener su espacio limpio y estar pendiente de su bienestar. Este vínculo puede generar en las personas una sensación de propósito y utilidad.

6. Disminuye la posibilidad de sufrir depresión

Los gatos y en general las mascotas mantienen ocupado al dueño, lo que evita que la persona sufra de apatía, desinterés o desgana a la hora de hacer cosas; con el animal se obliga a estar activo y mantener la mente ocupada.

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7. Mejor salud cognitiva

En los adultos mayores, las rutinas diarias resultan fundamentales para mantener la mente activa. Encuestas nacionales en Estados Unidos, como el University of Michigan National Poll on Healthy Aging (2026), revelaron que el 83% de los adultos mayores que conviven con gatos experimentan un sentido de utilidad y motivación y les ayuda a activar la mente.

8. Ayudan a la empatía

El vínculo con los gatos también puede reflejarse en el cerebro. Un estudio publicado en PLOS One encontró que observar o acariciar a un felino activa zonas como el córtex prefrontal y el giro frontal inferior, relacionadas con la empatía y las emociones sociales.

Los gatos son apoyos emocionales. Foto: Getty Images

9. Favorecen el sistema inmune

El contacto con gatos desde los primeros años de vida podría favorecer el desarrollo del sistema inmunológico. Un estudio publicado en Clinical & Experimental Allergy relacionó la exposición a felinos durante el primer año con una menor respuesta alérgica y un menor riesgo de desarrollar asma y algunas alergias.

10. Compañeros para niños con autismo

La convivencia con gatos podría ser beneficiosa para algunos niños con autismo. Sus movimientos tranquilos, sonidos suaves y forma de mostrar afecto pueden ofrecer un entorno predecible y brindar una sensación de seguridad.