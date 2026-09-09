La desgarradora historia de Ralu: le cortaron las dos orejas con solo 10 meses de vida; piden ayuda urgente

Ralu, un perro criollo de apenas 10 meses, atraviesa un difícil proceso de recuperación después de ser encontrado en muy malas condiciones dentro de una comunidad indígena en San José del Guaviare. El animal presentaba varias lesiones y, según la organización Rescates Especiales, se trataría de un caso de maltrato extremo.

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El perro fue hallado con las dos orejas cortadas, una herida en el cuello y una de sus patas delanteras gravemente lesionada.

Las condiciones en las que estaba causaron preocupación entre los rescatistas, quienes asumieron su traslado y atención para intentar darle una oportunidad de recuperarse.

Un detalle que ha llamado la atención es el estado de sus orejas. Rescates Especiales señaló que los cortes son asimétricos y, por esa razón, considera que las lesiones pudieron haber sido provocadas intencionalmente y no serían consecuencia de un accidente.

“Es un infierno lo que le han hecho vivir a este pequeño de escasos 10 meses de vida”, manifestó la organización al contar la historia de Ralu y pedir apoyo para continuar con el proceso veterinario que necesita el animal.

La historia de Ralu, el perrito al que le cortaron sus orejas. Foto: Instagram: @rescates_especiales13

El perro tuvo que ser trasladado durante varias horas por carretera para recibir atención especializada. Con las donaciones que consiguió, la organización pudo cubrir gastos relacionados con transporte, exámenes, radiografías, hospitalización, medicamentos, tratamientos y alimentación.

Además, Rescates Especiales logró pagar más de la mitad de la cirugía que Ralu necesita para intentar salvar su pata delantera. Sin embargo, todavía hacen falta recursos para completar el procedimiento y garantizar que el animal pueda continuar con su recuperación.

Pese a las heridas y al difícil pasado, los rescatistas destacan una característica que ha conmovido a quienes conocen su historia: Ralu sigue siendo cariñoso y dócil. “Es increíble la cantidad de amor que tiene este príncipe que, a pesar de tener una patita colgando, de haber sido atacado, de haber perdido sus orejitas y de tener un corte en su cuello, es demasiado amoroso y superconsentido”, señalaron.

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Ahora, la organización busca reunir el dinero que falta para la cirugía y los demás cuidados veterinarios. La meta es que Ralu, también llamado Raúl, pueda dejar atrás las condiciones en las que fue encontrado y comenzar una nueva vida.

“Me cortaron las orejas, pero no las ganas de vivir”, escribió Rescates Especiales al compartir su historia. La organización pidió a quienes quieran ayudar consultar sus redes sociales de donación y seguir las actualizaciones sobre su recuperación.