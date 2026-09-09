Agmeth Escaf reaccionó al incómodo cruce entre Eva Rey y Enrique Gómez por el aborto en Colombia: “Dejen de opinar”

Eva Rey y Enrique Gómez protagonizaron un inesperado momento durante su reciente entrevista para Me Vale, formato de la española que se transformó luego de llamarse Desnúdate con Eva.

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El senador dialogó con la presentadora sobre diversos temas, hasta intercambiar percepciones relacionadas con asuntos sociales, políticos y de interés general.

Cada uno lanzó sus respectivos comentarios y preguntas, hasta entrar en un incómodo cruce que se centró en el aborto en Colombia. Eva Rey preguntó sobre la agenda del político, a lo que él respondió desde su postura.

Según quedó registrado, la española y su invitado expusieron sus puntos de vista, y mencionaron datos e información que ha salido a la luz sobre casos de aborto, anticonceptivos y métodos de prevención para las mujeres.

Gómez afirmó: “Todos tenemos derecho a plantear nuestras ideas; yo las planteo en positivo. Sí se necesita una agenda de protección de la mujer. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido más mecanismos de anticoncepción a menor costo”.

Esto llevó a que Eva Rey lo refutara y mencionara que no todo el mundo podía acceder a estos métodos. El senador señaló que la periodista estaba equivocada, ya que las estadísticas puntualizaban una realidad distinta.

Pese a que los dos debatieron y dejaron claro que pensaban completamente diferente, lo que llamó la atención fue la reacción de Agmeth Escaf, quien no se quedó callado y lanzó unas palabras a través de X.

El integrante del Pacto Histórico citó un clip de la entrevista y criticó a Enrique Gómez, mencionando que no estaba de acuerdo con su pensamiento. Allí indicó que no se debía hablar sobre los cuerpos femeninos, y menos en decisiones de este tipo.

“Señorones: dejen de opinar sobre los úteros de las mujeres. Hablan más de los derechos sexuales y reproductivos de ellas, úteros que no les pertenecen a ustedes, que de la vasectomía que deberían hacerse para no dejar hijos regados que después ni quieren reconocer ni crían”, escribió.

“La enorme cifra de hogares sin padre en Colombia lo confirma: muchos de los que se oponen al aborto tampoco aportan nada a la crianza de sus propios hijos. Pura pose de macho cavernícola. ¡En el cuerpo de las mujeres solo deciden ellas! Ubíquense”, agregó.

Enrique Gómez no se ha pronunciado sobre esta crítica que recibió, pero sí ha estado activo compartiendo fragmentos de la entrevista, en los que se le vio hablar sobre los asuntos que rodeaban a Petro y sobre el cambio que deseaba desde el Gobierno actual.