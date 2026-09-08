La excónsul de Colombia en Chile, cercana al petrismo, y los dardos que ha lanzado contra la izquierda: Juliana Guerrero y el “silencio sospechoso”

La excónsul de Colombia en Chile, María Antonia Pardo, lanzó dos dardos fuertes contra la izquierda en Colombia, especialmente el Pacto Histórico.

Este martes, 8 de septiembre, la exdiplomática la emprendió inicialmente contra Juliana Guerrero, la joven activista y cercana al expresidente Gustavo Petro que falsificó sus títulos universitarios con el objetivo de tener un alto cargo en el pasado gobierno. No obstante, el país se dio cuenta de su ‘jugadita’ y ella terminó en manos de la justicia.

María Antonia Pardo y Gustavo Petro. Foto: Instagram: María Antonia Pardo/Presidencia

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien expidió los títulos falsos, se convirtió en el primer condenado por ese caso de Juliana Guerrero.

“Es un hecho: los títulos de Juliana Guerrero eran falsos. La justicia ya condenó al exsecretario de la Fundación San José por expedirlos y ahora Guerrero enfrenta juicio por los mismos hechos”, escribió Pardo en su cuenta oficial de X.

Y siguió: “A los jóvenes progresistas les seguiré diciendo lo mismo de siempre: estudien. Si quieren incidir en los cambios que el país necesita, no le hagan el quite a la universidad. Toca estudiar. O, de lo contrario, en los puestos de poder, donde se toman las decisiones, seguirán estando siempre los mismos con las mismas mañas”.

Juliana Guerrero, a juicio de la excónsul, “eligió el atajo y pagará caro su error”.

Luis Carlos Gutiérrez Martínez aceptó cargos por los títulos falsos de Juliana Guerrero. Foto: 1. UPC / 2. Rama Judicial

Luis Carlos Gutiérrez Martínez confesó en la audiencia pública ante la Fiscalía, adelantada el pasado 20 de agosto. “Realmente, desde mi sentir personal, profesional y ético, ofrezco unas excusas a la comunidad académica de la Fundación Universitaria por una mala decisión que condujo a una serie de hechos que han afectado a la comunidad académica”, afirmó el condenado.

Por otro lado, la excónsul en Chile también se refirió al “silencio extraño” de algunos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro que hoy están lejos de cuestionar las primeras decisiones del Gobierno De La Espriella.

“¿No les parece sospechoso el silencio de tantos que ocuparon cargos altísimos durante los cuatro años de Gustavo Petro —con sueldos envidiables, dicho sea de paso— y que hoy no dicen ni una palabra sobre Abelardo De La Espriella? No defienden lo que hicieron”, expresó.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia. Foto: Presidencia

Añadió: “No critican lo que ven mal. Puro mutismo”. Y preguntó: “¿A qué se deberá ese silencio tan conveniente?”. Pardo no dio nombres, pero claramente se refiere a personas cercanas a Petro que han optado por la prudencia a la hora de hablar de De La Espriella.

María Antonia Pardo salió del Consulado en Chile porque el Consejo de Estado reconfirmó que no cumplía con los requisitos legales para acceder al cargo.

En síntesis, ratificó la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca que, en un fallo del 15 de diciembre del 2025, la sacó del cargo por no cumplir con las exigencias requeridas por la Cancillería.