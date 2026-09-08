Abelardo De La Espriella anunció que Colombia entró en la “operación” del Escudo de las Américas y reveló dónde será la sede

Se conocen detalles de la declaración que dio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tras el encuentro de alto nivel con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en Barranauilla. Uno de los temas que llamó la atención fue la entrada de Colombia al Escudo de las Américas.

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Sobre ese grupo, el cual lo integran varios países de la región, el mandatario colombiano reveló que Colombia ya entró en la operación, al señalar que el objetivo es golpear a los grupos criminales que se dedican al narcotráfico.

“Las amenazas del siglo XXI, queridos compatriotas, exigen nuevas capacidades. Por eso, le hemos propuesto al gobierno, y hoy se lo volví a proponer al señor secretario, el Plan Patriota siglo XXI, para modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa, fuerzas especiales y mantenimiento y operatividad”, expresó el presidente colombiano.

También indicó: “Colombia pondrá recursos propios y esperamos construir conjuntamente capacidades para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas, pero necesitamos el apoyo, la inyección de los Estados Unidos. Y vamos a trabajar de manera decidida en la lucha contra el narcotráfico”.

El presidente Abelardo De La Espriella propuso a EE. UU. un Plan Patriota del siglo XXI para modernizar aviones, helicópteros y drones. Dijo que iniciarán las fumigaciones y habló del Escudo de las Américas. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/4nc5Kr9c0l — Revista Semana (@RevistaSemana) September 8, 2026

“Vamos a empezar a fumigar, vamos a ir por los laboratorios, por los precursores, por las rutas, por los cabecillas del narcotráfico, por las organizaciones armadas narcoterroristas, vamos por los lavadores de activos, por sus patrimonios criminales y por esas redes internacionales que constituyen un gran peligro no solamente para el hemisferio, sino también para la humanidad”, subrayó.

Además, reafirmó: “Colombia está dispuesta a asumir metas anuales, indicadores verificables y compromisos concretos. Vamos a cumplir nuestra parte, señor secretario, y esperamos construir sobre esa base una corresponsabilidad que sea efectiva para ambas naciones. Otro punto importante, el Escudo de las Américas. Ya entramos en operación. Colombia va a cumplir plenamente con sus responsabilidades. Vamos a tener la sede en Medellín y vamos a hacer todo lo que sea necesario por atacar el crimen organizado y por darle a esos delincuentes el lugar que se merecen, que es una cárcel o una tumba”.

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“Aquí lo digo sin eufemismo. Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde. También hablamos con el señor secretario sobre Venezuela. Para Colombia no es un asunto distante. Compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera viva con el vecino país”, puntualizó De La Espriella sobre la importancia que tiene Venezuela para Colombia.