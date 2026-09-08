La Andi y Fenalco revelaron el compilado de los modelos eléctricos más apetecidos por los compradores en Colombia hasta agosto de 2026. Desde hace unos cuantos meses, este ranking lo lidera el Tesla Model Y, representando el 35,9 % del total de los vehículos sin emisiones que se han matriculado en el país a lo largo del año.

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Este modelo específicamente ha roto todos los esquemas en el mercado y parece no detenerse su dominio. En agosto, se matricularon 1.902 unidades de esta referencia, superando ampliamente a sus competidores, representando el 41,9 % de su participación en el mercado.

Su dominio en el mercado es contundente: en el consolidado más reciente, el Tesla Model Y superó por 1.579 matriculaciones al BYD Yuan UP, su escolta en el ranking. Tan solo en agosto, el modelo de la marca china registró 323 unidades, mientras que el de la firma estadounidense alcanzó las 1.902.

Tesla y BYD dominan el mercado de los eléctricos en Colombia. Foto: Getty Images

Ranking completo de los 15 vehículos eléctricos más vendidos en Colombia hasta agosto de 2026

De acuerdo con el reporte de la ANDI y Fenalco, estos son los vehículos eléctricos que más se han registrado en Colombia a lo largo de este 2026. Es decir, corresponde al acumulado desde enero hasta agosto.

Tesla Model Y (12.161 vehículos matriculados) BYD Yuan UP (3.499) Tesla Model 3 (1.946) Chery iCar (1.741) BYD Seagull (1.708) MG S5 (1.151) GAC Aion (1.054) Chevrolet Spark (854) BYD Yuan Plus (821) MG 4 (467) BYD Idolphin (441) Chevrolet Captiva (422) BYD Sealion (404) Geely EX2 (387) Volvo EX30 (361)

Destaca que los 5 primeros vehículos representan el 62,1 % del total de los vehículos eléctricos matriculados en Colombia, sentando una gran distancia entre ellos y los otros modelos que repuntan en el comercio cafetero.

Las llantas juegan un papel clave en el rendimiento y la seguridad de los vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

En total, se han matriculado 33.889 vehículos en Colombia durante este año, siendo abril el mes en el que más unidades se han registrado en el país.

Específicamente, en agosto se registraron 4.542 autos ante el RUNT, superando ampliamente al año inmediatamente anterior, pues en el 2025, durante este mes, solamente se matricularon 1.647 unidades.

Ranking de los vehículos eléctricos que más se registraron en agosto de 2026

Tesla Model Y (1.902 unidades matriculadas) BYD Yuan UP (323) MG S5 (260) BYD Seagull (241) Chery iCar (160) Tesla Model 3 (144) GAC Aion (121) MG 4 (121) Geely EX2 (121) Kia EV2 (102) Chery E5 (80) Geely EX5 (73) Chevrolet Spark (65) BYD Sealion (54) BYD Idolphin (53)

El furor de estos vehículos en el país es tal que, según el Ministerio de Transporte, ya representan el 17 % del total del parque automotor en Colombia. A pesar de esto, todavía hay retos que, en caso de que se solucionen, impulsan aún más la industria.