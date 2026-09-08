Uno de los comparendos más conocidos en el Código Nacional de Tránsito es el de exceder los límites de velocidad que se encuentran establecidos en las calles y vías del país. Al realizar esta acción, agentes de tránsito podrán imponer una multa al conductor.

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Según la Ley 769 de 2002, esta conducta es definida como una sanción tipo C, la cual deriva en una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Una de las mayores inquietudes que causa esta sanción es que, si bien impone una multa por esta conducta, no se encarga de diferenciar la cantidad de kilómetros por hora que el conductor sobrepasó el límite de velocidad.

El exceso de velocidad actualmente contempla una multa de 15 SMLDV, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Foto: Jorge Orozco

En otras palabras, el esquema actual no muestra el aumento de la sanción acorde a la magnitud del exceso. No obstante, este hecho puede cambiar según el avance de un proyecto que ya fue radicado en el Congreso de la República.

¿De qué trata la propuesta para cambiar las sanciones por exceso de velocidad?

La nueva iniciativa busca establecer multas graduales por exceso de velocidad, con el fin de que el valor a pagar por parte del infractor sea acorde al límite de velocidad que haya superado.

Esta propuesta fue radicada por el senador Gersson Vargas, también conocido como Biter, quien, en el marco de la propuesta del presidente Abelardo De La Espriella de llevar a cabo una reforma en el Código Nacional de Tránsito, compartió su postura ante las multas por exceso de velocidad.

“Ya radicamos un proyecto para que las sanciones por exceso de velocidad sean graduales y proporcionales, modificando la C. 29 de la Ley 769. No puede recibir el mismo castigo quien se excede unos pocos kilómetros que quien conduce a una velocidad realmente peligrosa”, comentó.

En palabras del senador Biter, mantener esta infracción seguiría siendo perjudicial para los conductores del país, ya que considera que aquellos usuarios que “excedan el límite en 6 km/h no deberían recibir la misma sanción que quien lo exceda en 40, 50 o más km/h”.

Por ello, el proyecto busca ofrecer sanciones graduales y proporcionales, contemplando sanciones de 8, 15 y hasta 30 SMLDV, que serán impuestas de acuerdo con el nivel de gravedad.

La propuesta indica: