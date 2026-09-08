¿Habrá manifestaciones en Bogotá esta semana? Así es la programación de las movilizaciones del 8 al 13 de septiembre

Bogotá se prepara para una nueva semana con afectaciones a la movilidad. La Alcaldía Mayor ha informado que tiene previstas varias manifestaciones, marchas, movilizaciones, plantones y eventos culturales con reivindicaciones sociales en distintas localidades entre el 8 y el 13 de septiembre.

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El Distrito ha estado al tanto de las diversas jornadas de protesta que se han realizado en la ciudad durante los últimos días; uno de los casos más recientes se registró el pasado domingo, 6 de septiembre, cuando se llevó a cabo una manifestación frente a la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Estos hechos derivaron en la vandalización de la fachada de la entidad, con la presencia de varios grafitis tanto en las puertas como en las paredes. En imágenes que fueron compartidas en redes sociales se muestra la supuesta presencia de la exministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Debido a las consecuencias que algunas de estas protestas pueden traer a la ciudad, por ejemplo, en materia de movilidad, generando afectaciones en la movilidad e impactos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales, el Distrito se prepara para realizar acompañamientos.

Por medio de la Secretaría Distrital de Gobierno, se hace un llamado a los ciudadanos de la capital para que conozcan las actividades, concentraciones y movilizaciones programadas, para que puedan planear sus recorridos y desplazamientos con antelación.

El Distrito prepara acompañamientos para las diferentes jornadas de protesta previstas esta semana en Bogotá. Foto: SDM

La entidad informa que estará realizando acompañamiento en cada una de estas jornadas por medio de los equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, además de promover el diálogo ciudadano e impulsar la convivencia en el espacio público.

Si las manifestaciones derivan en cierres viales o afectan la movilidad de la ciudad, el Distrito reitera la invitación a conocer los últimos avances por medio de sus canales oficiales.

Estas son las movilizaciones y marchas programadas en Bogotá para la semana del 8 al 13 de septiembre

La Alcaldía Mayor de Bogotá presenta cuáles son aquellas protestas y movilizaciones que están previstas entre el 8 y el 13 de septiembre:

Martes, 8 de septiembre

Movilización de Centrales Obreras

Lugar: por definir.

Hora: por confirmar.

Miércoles, 9 de septiembre

Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración 9S - Noche Sin Miedo

Lugar: parque Verbenal, carrera 18A Bis #186C-0, localidad de Usaquén. Hora: 3:00 p. m. a 10:00 p. m.



Viernes, 11 de septiembre

Evento cultural con reivindicaciones: En defensa del saber antirreaccionario y popular

Lugar: calle 19 #4-69, localidad de Santa Fe. Hora: 11:00 a. m.



Movilización antisionista, antifascista y antiimperialista

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, localidad de Chapinero. Hora: por confirmar.



Domingo, 13 de septiembre

Evento cultural con reivindicaciones: Festival Sin Olvido 9S