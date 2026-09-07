Exministra de Petro, Susana Muhamad, apareció en medio de protestas en las que vandalizaron el ICBF

El pasado domingo, 6 de septiembre, se registró una manifestación en frente de la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tras la convocatoria de grupos opositores en el marco de la ‘Marcha las niñas resisten’.

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Las protestas dejaron como resultado la vandalización de la fachada de la entidad, con varios grafitis tanto en paredes como en puertas. La directora del ICBF, María Carolina Restrepo, detalló que las autoridades están en investigación para dar con los responsables del vandalismo y establecer las acciones judiciales correspondientes.

Manifestantes vandalizaron las instalaciones del ICBF durante la ‘Marcha las niñas resisten’, convocada por grupos opositores para protestar contra cambios en el lenguaje de la entidad. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

En las últimas horas se han hecho virales algunas imágenes en las que se evidencia la supuesta presencia de la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, en las protestas. En un video en redes, se ve a la exfuncionaria acompañada de otras mujeres en inmediaciones del lugar.

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Adicional a ello, Muhamad también publicó en sus redes un video frente a las instalaciones del Bienestar Familiar, exactamente en la regional Bogotá. Allí estuvo presente luciendo una camiseta con el logo feminista de color morado.

La exministra de Ambiente Susana Muhamad apareció en imágenes y videos difundidos en redes sociales durante las protestas frente a la sede del ICBF. Foto: Presidencia de la República

Aseguró que la protesta tenía que ver con la eliminación de la palabra “niñas” del lenguaje que utiliza la entidad. Dijo que la protesta no solo se dio en la Regional Bogotá, sino también en otras regionales del país.

Es importante mencionar que Muhamad es una abanderada del feminismo. Ha sido una férrea crítica de las violencias machistas. De hecho, se volvió viral un episodio como ministra de Ambiente, en el Gobierno Petro, cuando se refirió a la presencia de Armando Benedetti en el gabinete, asegurando que el funcionario ha estado envuelto en escándalos de esta naturaleza.

Susana Muhamad se pronunció desde las inmediaciones de la sede del ICBF en Bogotá durante la jornada de protestas contra la eliminación de la palabra “niñas” del lenguaje institucional. Foto: FOTO: ICBF

“Yo no renuncio a la defensa de este Gobierno, pero no me puedo sentar con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos”; fue la frase viral con la que Muhamad sentó su posición.