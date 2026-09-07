“El Chocó no nació para ser pobre”: Abelardo De La Espriella anuncia resultados de la reunión con empresarios e inversiones en viviendas, vías y bancarización

El presidente Abelardo De La Espriella entregó los primeros anuncios tras la reunión con los empresarios del país que trabajarán por la reconstrucción del Chocó tras el terremoto del 10 de agosto.

Uno de los proyectos centrales será el Malecón del río Atrato, una obra que, según el mandatario, permitirá recuperar el frente del río y transformar la capital chocoana. El Gobierno aseguró que la financiación del proyecto está garantizada y que empresarios ya manifestaron su disposición de participar en su estructuración y financiación.

El presidente también anunció un fondo de $5.000 millones de capital semilla para apoyar a emprendedores afectados por el sismo registrado en el departamento. En esta iniciativa participarán iNNpulsa, Colombina, Tecnoglass, el Gobierno nacional y Bancolombia, con una meta de beneficiar a cerca de 1.000 emprendedores.

En materia de conectividad, el paquete contempla la construcción y mejoramiento de cinco grandes vías para conectar al Chocó con otros departamentos, además de inversiones en un aeropuerto.

Otro de los anuncios fue la evaluación de una obra de mayor alcance estratégico: la posibilidad de desarrollar el canal interoceánico y un ferrocarril, proyectos que, según el Gobierno, ya cuentan con estudios que serán revisados.

*En desarrollo…