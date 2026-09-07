Presidente Abelardo De La Espriella anuncia cien becas para jóvenes del Chocó, otorgadas por Nutresa y Nubank

Los principales empresarios del país viajaron al Chocó este lunes con el presidente Abelardo De La Espriella. El primer mandatario dio una rueda de prensa al mediodía en la que compartió anuncios relevantes para la región.

“Este departamento lleva décadas oyendo discursos”, comenzó diciendo. “He venido al Chocó por cuenta de una tragedia... No pienso irme de aquí dejando en marcha solo un programa de reconstrucción”, aseguró.

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El presidente citó a santo Tomás de Aquino y habló de la necesidad de que la ayuda sea un canal para resolver definitivamente las necesidades de esa región. “Mi propósito, si se quiere, mi obsesión es que durante mi Gobierno ayudemos al Chocó a ponerse en pie”, dijo De La Espriella.

El presidente hizo una serie de anuncios enmarcados en la tesis de que la solidaridad que logra permanecer en el tiempo es la que puede cambiar las condiciones de vida de los chocoanos y generar realmente un cambio. Uno de ellos es un paquete de becas otorgadas por los empresarios.

“Estas personas que están aquí conmigo le han aportado a Colombia, en estos tiempos tan oscuros, más de dos billones de pesos”, aseguró De La Espriella. Foto: Presidencia de la República

“Otro anuncio muy importante, cien becas para jóvenes del Chocó. Como resultado de esta reunión, el grupo Nutresa se comprometió a otorgar 50 becas para estudiantes del Chocó y Nubank otras 50, abriendo nuevas oportunidades de formación para jóvenes en el departamento”, dijo el presidente.

El primer mandatario habló de su idea de crear un Plan Marshall para el Chocó. Aseguró que se necesitan recursos y capacidad de ejecución para comenzar a cambiar el destino del departamento. Y explicó que cuando una región ha acumulado por tantos años barreras que han impedido su desarrollo, no se pueden solucionar de manera aislada.

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De La Espriella invitó a los empresarios que lo acompañaron al Chocó a “producir y generar empleo” en la región. “Estas personas que están aquí conmigo le han aportado a Colombia, en estos tiempos tan oscuros, más de dos billones de pesos”, aseguró.

Con el presidente viajaron este lunes: Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski), Miguel Cortés Kotal (Grupo Bolívar), Christian Daes (Tecnoglass), César Caicedo (Colombina), Fuad Char (Olímpica), Juan Carlos Mora (Bancolombia), David Vélez (Nubank), un representante de la Organización Ardila Lülle (OAL) y Alejandro Santo Domingo (Valorem).

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El presidente hizo un listado de anuncios para el departamento. Uno de los puntos más importantes fue un paquete relacionado con la infraestructura y la conectividad.

“De la reunión con estos generosos, solidarios y patriotas empresarios han surgido los siguientes acuerdos para el Chocó. Primero, la construcción del malecón de Quibdó, que será una realidad. Como resultado de la reunión, se tomó la decisión de sacar adelante la construcción del malecón de Quibdó, una obra estratégica para transformar la capital del Chocó y potenciar su desarrollo económico y turístico”, explicó el primer mandatario.

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En segundo lugar, aseguró que “a través de Innpulsa se comprometen nuestro Gobierno, Colombina, Bancolombia y Tecnoglass a hacer un aporte de 5.000 millones de pesos para capital semilla para emprendedores afectados por el terremoto en el Chocó”.

Otro proyecto del que se habló fue el canal interoceánico. “Nosotros tenemos una posibilidad impresionante aquí en el Chocó”, expresó el primer mandatario. También se anunció a un gerente de todos estos proyectos, el chocoano José Leonidas Tobón, quien trabajará de la mano de la gobernadora.