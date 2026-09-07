Consorcio chino de la primera línea del metro también va por la segunda: alcaldía de Bogotá publica la lista de interesados

La capital colombiana vive un hecho sin precedentes con la construcción del metro de Bogotá, un sistema de transporte que cambiará la vida de los capitalinos al reducir los tiempos de desplazamiento entre las zonas periféricas de la ciudad y el centro de esta, además de los extremos.

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La primera línea ya cumple con más del 80 % de ejecución y la segunda está próxima a ser contratada, dado que se espera que la licitación pueda ser adjudicada en el primer trimestre de 2027.

El presidente, Abelardo De La Espriella, junto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el 2 de septiembre de 2026 en las obras del Metro de Bogotá Foto: El presidente, Abelardo De La Espriella, junto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el 2 de septiembre de 2026 en las obras del Metro de Bogotá

Este lunes, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la recepción de las solicitudes de precalificación de los grupos interesados en participar en la construcción de la línea 2.

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“Noticia clave para Bogotá y particularmente para las localidades de Engativá y Suba; se presentaron tres grupos internacionales con la intención de participar en la licitación de la línea dos del Metro de Bogotá”, dijo Galán.

¿Quiénes son los oferentes?

Son exactamente tres consorcios que están compuestos por diferentes empresas:

APCA ML2 Bogotá, integrada por:

Mota-Engil Colombia S. A. S.

Mota-Engil Engenharia e Construção África S. A.

Mota-Engil México, S. A. P. I. de C. V.

Spie Batignolles Génie Civil.

Los grupos participantes son de origen europeo. Es importante tener en cuenta que Mota-Engil Engenharia E Construcao S.A. Colombia y Mota-Engil Colombia S.A.S. ya tienen un proyecto en ejecución en Colombia. Se trata del Metro de la 80 en la ciudad de Medellín.

Acompañarán el diseño, construcción y suministro de trenes, con aproximadamente 13 kilómetros, 17 estaciones y capacidad estimada de 179.400 pasajeros diarios.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

APCA Metro Capital L2, integrada por:

Xi´an Metro Colombia S. A. S.

Xi án Rail Transportation Group Company, Ltd.

En este consorcio se encuentran los chinos que adelantaron la primera línea. Se trata de Xi’an Rail Transportation Group, que hace parte del concesionario que está construyendo dicho proyecto.

Esto significa que ya cuentan con conocimiento del sistema Metro, del contrato de la línea 1, además de todo el trabajo con colombianos dentro del proyecto.

Llegada del primer tren del Metro de Bogotá al puerto de Cartagena Foto: Guillermo Torres / Semana

Apca Bogotá Metro Capital, integrada por:

Sacyr Concesiones Colombia Participadas II S. A. S.

CAF Investment Projects.

Ambos oferentes son de origen español y tienen gran experiencia en el sector ferroviario, en temas de trenes, material rodante, sistemas ferroviarios, señalización, mantenimiento y servicios asociados.