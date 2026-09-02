La espera por el metro de Bogotá ya tiene una fecha más precisa.

El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que la meta es que los primeros pasajeros puedan utilizar la línea 1 el 15 de marzo de 2028.

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La fecha marcada en el calendario

La fecha anunciada por Galán corresponde al inicio previsto de la operación comercial de la primera línea del metro de Bogotá.

El mandatario señaló, en una entrevista con Blu Radio, que el objetivo es que los primeros pasajeros se monten en el metro de Bogotá en marzo de 2028.

“La meta es que usted se monte en el metro el 15 de marzo del 2028”, afirmó el mandatario al medio en mención.

Aunque esa fecha ya figuraba en el cronograma oficial para el inicio de la operación comercial, Galán la volvió a precisar públicamente como el día previsto para el primer viaje con usuarios.

Que exista una fecha prevista para el primer viaje comercial implica que, para ese momento, deberán haberse completado las diferentes etapas de construcción, integración y pruebas.

La línea 1 actualmente registra un avance superior al 80 %, pero todavía quedan trabajos importantes para llegar a la operación comercial.

El reto es que funcionen de manera integral los trenes, las estaciones, los rieles, las comunicaciones, los sistemas de automatización y el patio taller.

La fase de construcción terminará en septiembre de 2027 y luego se dará inicio a la denominada marcha blanca, un periodo de prueba del sistema.

La línea 1 del Metro de Bogotá avanza e su construcción y tiene como fecha prevista para iniciar la operación comercial en el 2028 Foto: Colprensa

¿Qué es la marcha blanca?

La marcha blanca es una etapa en la que se pondrá a prueba el funcionamiento integral del sistema, sin operación comercial regular.

Será el momento para verificar aspectos relacionados con la circulación de los trenes, las puertas, las comunicaciones, la operación y los protocolos de seguridad.

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La Empresa Metro de Bogotá ha explicado que esta fase será fundamental para comprobar que todos los componentes funcionen de manera coordinada antes de transportar pasajeros.

El cronograma, por ahora, mantiene dos fechas claves: la primera será septiembre de 2027, cuando está prevista la terminación de la fase de construcción y el comienzo de la marcha blanca.

La segunda se proyecta para el 15 de marzo de 2028, cuando se estima que iniciará la operación comercial.

Así, después de años de espera, los bogotanos ya tienen un día concreto en el calendario para el comienzo previsto de los viajes comerciales en la primera línea del metro.

La fecha, sin embargo, dependerá de que las obras, la integración de los sistemas y las pruebas se desarrollen conforme al cronograma establecido.