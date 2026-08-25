Cada vez falta menos para que los colombianos puedan disfrutar del Metro de Bogotá, pues la construcción del nuevo sistema de transporte, que promete a los capitalinos la posibilidad de atravesar la ciudad en cerca de media hora, ha tenido avances positivos y está cerca de su finalización.

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Durante los últimos meses, el Metro ha iniciado una de las fases más importantes dentro de su construcción. Se trata de la fase de pruebas, en donde los vagones son puestos en circulación por los tramos ya construidos, a distintas velocidades y haciendo varias pruebas.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que las mascotas podrán ingresar al Metro de Bogotá, aunque deberán cumplir ciertas condiciones. Foto: Composición Semana/ Metro de Bogotá-API/ Semana

Una de las dudas de los capitalinos respecto al uso del sistema tiene que ver con la permisividad para que mascotas puedan ingresar a este. La duda fue aclarada por el alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta de X.

El mandatario local aseguró que al sistema pueden ingresar también las mascotas, como los perros. “Miren, les presento a Hashi; él es el primer perro en montarse al metro. Él tiene el privilegio, pero van a ser muchos, con ciertas condiciones”, indicó.

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El mandatario abrió las preguntas sobre cuáles serán las condiciones impuestas para los animales de compañía para subirse a este transporte público. Esto dado que, para los sistemas actuales, la normativa varía dependiendo del tamaño y las características del animal.

Los perros podrán viajar en el futuro Metro de Bogotá, pero todavía falta conocer las condiciones específicas para su ingreso. Foto: El Espectador

Se espera que, previo a su inauguración, el Metro publique la normativa con respecto al ingreso de animales de este tipo al metro. Actualmente, en los sistemas de la ciudad, los animales pequeños deben ser transportados en un contenedor adecuado.

Por su parte, los perros medianos o grandes deben ingresar con un collar y permanecer sujetos por el encargado o responsable. Deberán viajar en el piso, ya sea sentados o acostados. No pueden ocupar en ningún caso una silla, incluso cuando estén dentro de un guacal.