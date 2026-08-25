Presidencia explica errores en la hoja de vida de Abelardo De La Espriella registrada en SIGEP II

La Oficina de Prensa del presidente de la República informó que las inconsistencias detectadas en la hoja de vida del presidente Abelardo De La Espriella registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) se originaron durante el proceso de cargue de la información al sistema.

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Según Presidencia, durante el procedimiento administrativo, una persona encargada de ingresar los datos realizó un registro incompleto de algunos campos.

Hoja de vida de Abelardo de la Espriella generó polémica en redes. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Además, se presentó una equivocación en el apartado correspondiente a la información del cónyuge, donde fue seleccionada una casilla que no correspondía.

“Durante el proceso administrativo de cargue de la hoja de vida, la persona encargada de ingresar la información al sistema realizó un registro incompleto de algunos datos”, señaló la Presidencia en el documento.

La entidad agregó que el diligenciamiento incorrecto de esa sección generó una inconsistencia adicional en la información que, posteriormente, quedó disponible en la plataforma pública.

“Se trató, por tanto, de errores humanos en el diligenciamiento y cargue de la información en SIGEP II, y no de información falsa, falta de soportes o intención alguna de ocultar información por parte del presidente de la República”, indicó el comunicado.

La Presidencia señaló que, una vez identificadas las inconsistencias, se adelantó una revisión integral del registro y se efectuaron las modificaciones correspondientes, luego de contrastar los datos con la documentación disponible.

“Una vez identificadas estas inconsistencias, se revisó integralmente el registro y se realizaron las correcciones correspondientes, contrastando cada dato con la documentación”, afirmó la oficina de prensa.

El comunicado recordó que la información relacionada con la trayectoria académica, profesional y personal del jefe de Estado debe estar disponible para consulta ciudadana y mantenerse completa, correcta y verificable.

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En ese sentido, la Presidencia indicó que los documentos que respaldan la información académica y profesional del mandatario fueron entregados y permanecen en el expediente correspondiente.

Presidente Abelardo de la Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Los documentos que soportan la trayectoria académica, profesional y la información correspondiente del presidente Abelardo De La Espriella fueron aportados oportunamente y reposan en el expediente respectivo”, precisó el comunicado.

Finalmente, la Oficina de Prensa del Presidente afirmó que la transparencia implica informar sobre los errores administrativos, corregirlos y explicar a los ciudadanos las circunstancias en las que ocurrieron.

“La transparencia también consiste en reconocer cuando se presenta un error administrativo, corregirlo oportunamente y explicar con claridad a los colombianos qué ocurrió”, concluyó el documento.