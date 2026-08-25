Política

Diana Diago hace dura crítica a Galán por recursos para seguridad vial guardados en una cuenta bancaria: “¿Para qué más cámaras?”

La concejal también dijo que el Distrito tendría más de $583.000 millones destinados a seguridad vial sin ejecutar y cuestionó que se priorice la instalación de más cámaras.

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Redacción Semana
25 de agosto de 2026 a las 5:29 p. m.
La concejal Diana Diago cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por la operación y señalización de estos dispositivos y por la presunta falta de ejecución de recursos destinados a seguridad vial.
La concejal Diana Diago cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por la operación y señalización de estos dispositivos y por la presunta falta de ejecución de recursos destinados a seguridad vial. Foto: SEMANA/ CONCEJO DE BOGOTÁ A.P.I

Las cámaras de fotomultas se han vuelto para muchos bogotanos un calvario. Aunque estos dispositivos fueron creados para impedir que los conductores superen la velocidad permitida en áreas peligrosas de la capital, muchos piensan que tienen ciertos vacíos legales que pueden rayar en la arbitrariedad.

El Distrito anunció diferentes acciones para gestionar la velocidad y reducir los siniestros viales en Bogotá.
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Desde hace algunos meses se han venido escuchando denuncias respecto a las normativas que deben cumplir las fotomultas para operar. Una de ellas es la de las señalizaciones de las cámaras, pues antes pasaban desapercibidas y los conductores no podían identificarlas. Ahora deberán estar previamente señalizadas con elementos reflectivos.

Fotomultas
La concejal Diana Diago criticó al Distrito y sostuvo que mientras se anuncian más cámaras, ciudadanos continúan perdiendo la vida en las calles de la capital. Foto: Getty Images/iStockphoto

Hace algunas horas, la concejal Diana Diago elevó una nueva crítica, asegurando que el alcalde Galán no ha garantizado el cumplimiento de la norma “como se debe”.

Además de ello, lanzó también un trino en el que reveló que la administración tendría atorados recursos para la protección vial de los ciudadanos, en una cuenta bancaria, y aún no los habría ejecutado.

La implementación y operación de los dispositivos de fotodetección ha sido objeto de cuestionamientos en el Concejo de Bogotá.
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“Alcalde Carlos Fernando Galán, es el colmo del descaro que usted quiera poner más cámaras de fotomultas para perseguir y multar a los bogotanos, y la Secretaría de Movilidad tenga más de $583.000 millones destinados a seguridad vial, control y prevención guardados en una cuenta bancaria”, precisó en un trino.

Concejal Diana Diago
La concejal cuestionó la intención de instalar más cámaras mientras, según afirmó, existirían recursos millonarios destinados a seguridad vial que permanecen sin ejecutar. Foto: Prensa concejal Diana Diago

Aseguró que la plata existe, pero está guardada, mientras “los ciudadanos siguen muriendo en las calles de Bogotá” y, adicional a ello, le hizo un cuestionamiento.

“¿Para qué más cámaras para cobrarles a los ciudadanos si ni siquiera son capaces de ejecutar los recursos que ya tienen para proteger sus vidas? Bogotá no necesita más fotomultas. Necesita que el Distrito deje de guardar la plata y empiece a invertirla en seguridad vial. La prioridad debe ser salvar vidas, no llenar las arcas del Distrito”, sentenció.

La concejal Diana Diago presentó 40 proyectos de acuerdo en el Concejo, entre los que se destaca la creación de una póliza para víctimas de inseguridad en TransMilenio.
Diana Diago cuestionó a Galán por las fotomultas y la presunta falta de ejecución de recursos para seguridad vial. Foto: Concejo de Bogotá