Coronel Jorge Delgado responde a graves señalamientos tras salir de la seguridad presidencial: “No tengo nada que ocultar”

El coronel Jorge Delgado, de la Policía Nacional, se pronunció sobre su salida del esquema de seguridad del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella; aseguró que no tiene ningún tipo de vínculos con organizaciones criminales.

Lo que hay detrás de la salida del coronel Jorge Delgado de la seguridad presidencial de Abelardo De La Espriella

“Rechazo categóricamente cualquier información falsa que pretenda vincularme con actividades ilegales, grupos al margen de la ley o conductas contrarias a mis principios y a mi deber institucional. Nunca he beneficiado a ningún grupo ilegal, nunca he facilitado sus actividades y jamás he tenido participación o vínculo alguno con organizaciones criminales”, afirmó.

Uniforme de la Policía Nacional. Foto: Colprensa

Asimismo, el oficial, quien salió con 170 días de vacaciones, sostuvo que nunca ha utilizado sus influencias para favorecer a particulares.

“De la misma manera, niego categóricamente haber incurrido en tráfico de influencias o haber utilizado mi posición, mi uniforme o mis responsabilidades institucionales para favorecer intereses particulares. Nunca he puesto mi cargo al servicio de terceros ni he utilizado la confianza depositada en mí para obtener beneficios indebidos”, señaló.

De igual manera, señaló: “Una cosa es enfrentar las dificultades propias del servicio y otra muy distinta permitir que versiones falsas o insinuaciones sin sustento destruyan una vida entera dedicada al servicio de Colombia. No tengo nada que ocultar. No temo a ninguna investigación. No temo a la verdad. Y no temo responder ante las autoridades competentes por cada una de mis actuaciones”.

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El oficial sostuvo que no ha sido notificado de alguna decisión formal por parte de la institución policial.

“Hasta el momento, no he recibido una notificación oficial sobre mi retiro o separación de dicha responsabilidad. Como servidor público y como ciudadano, considero elemental que cualquier decisión de esa naturaleza me sea comunicada formalmente, para poder ejercer mi derecho a la defensa y acudir a los procedimientos que establece la ley”, indicó.

Al final, señaló: “No estoy pidiendo privilegios ni un tratamiento diferente. Estoy exigiendo respeto por el debido proceso, por mi honra y por los derechos que me asisten como ciudadano y como miembro de la institución. Si existen cuestionamientos sobre mi conducta, estoy dispuesto a responderlos de frente, ante las autoridades competentes y en los escenarios institucionales correspondientes”.