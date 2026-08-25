‘MasterChef Celebrity 2026′: este sería el sexto eliminado del ‘reality’, según la inteligencia artificial

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia 2026 continúa avanzando y cada vez son menos los participantes que permanecen en la cocina más famosa del país. Con nuevos retos y pruebas que ponen a prueba las habilidades culinarias de los famosos, los delantales negros vuelven a ser una de las principales preocupaciones para los concursantes.

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En la noche del martes 25 de agosto, Martha Restrepo, Emiro Navarro, Iván Marín, Luciano D’Alessandro, Sebastián Villalobos y Julieta Piñeres son los famosos que deberán enfrentarse a un nuevo reto de eliminación para evitar abandonar la competencia.

Como suele ocurrir con este tipo de producciones, las redes sociales se han convertido en un espacio para hacer apuestas sobre quién podría convertirse en el próximo eliminado.

En esta ocasión, la inteligencia artificial también fue consultada para intentar anticipar cuál de los participantes tendría mayores posibilidades de salir de la competencia.

De acuerdo con esta predicción, el famoso que estaría dejando MasterChef Celebrity 2026 sería el comediante Iván Marín.

La predicción, sin embargo, no corresponde a un resultado oficial del programa. La inteligencia artificial analiza la información que se le proporciona y, a partir de diferentes variables, puede generar una estimación sobre lo que podría ocurrir. Por esta razón, su respuesta debe tomarse únicamente como una posibilidad y no como una confirmación de lo que sucederá en el episodio.

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Iván Marín, en riesgo de abandonar la competencia

El nombre de Iván Marín ha llamado la atención debido a que actualmente hace parte del grupo de famosos que portan el delantal negro y, por lo tanto, deberán demostrar sus habilidades en una nueva prueba para continuar en la competencia.

El comediante ha logrado destacarse durante su participación en el reality por su personalidad y sentido del humor, pero ahora tendrá que concentrarse en la preparación de su plato para evitar convertirse en el sexto eliminado.

La decisión final estará en manos de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes evaluarán las preparaciones de los participantes y determinarán quién deberá abandonar la cocina.