Sebastián Villalobos sufrió aparatoso accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “Duele todo”

Un momento de tensión se vivió en la cocina de MasterChef Celebrity durante el capítulo de este 19 de agosto. Sebastián Villalobos protagonizó una inesperada caída mientras cumplía con uno de los retos de la competencia, situación que generó preocupación entre sus compañeros.

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El accidente ocurrió en medio del desafío de la caja misteriosa, una prueba en la que los participantes debían demostrar sus conocimientos culinarios para conseguir el pin de inmunidad. En esta ocasión, Villalobos tenía como preparación un pie de limón y necesitaba utilizar constantemente los hornos para avanzar con su plato.

Fue precisamente durante uno de sus desplazamientos cuando ocurrió el accidente. El creador de contenido regresaba hacia su estación de trabajo después de pasar por la zona de los hornos cuando perdió el equilibrio y terminó en el piso.

El creador de contenido es uno de los participantes de 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: instagram @Sebas

La escena tomó por sorpresa a los demás participantes, quienes estaban concentrados en sus respectivas preparaciones. Víctor Tarazona, al percatarse de lo sucedido, se acercó para saber cómo se encontraba su compañero y verificar que el golpe no hubiera sido de gravedad.

Aunque la caída generó preocupación, Sebastián Villalobos decidió no abandonar el desafío y continuó trabajando en su preparación. El participante incluso hizo referencia a las molestias que le dejó el incidente y reconoció que, pese al dolor, debía encontrar la manera de seguir adelante.

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“Como que te duele todo, pero quieres improvisar”, manifestó Villalobos después de la caída.

Su comentario reflejó la presión que enfrentan los concursantes durante este tipo de pruebas, pues no solo deben estar pendientes de los tiempos y de las instrucciones del jurado, sino que también tienen que resolver cualquier imprevisto sin descuidar el plato que están preparando.

El accidente de Villalobos terminó convirtiéndose en uno de los momentos llamativos del capítulo, especialmente por la reacción de sus compañeros y por la manera en que el participante retomó sus labores después del golpe.