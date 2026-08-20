Rossy Lemos, desde el hospital, preocupó con inesperada noticia sobre la salud de su papá tras el terremoto: “Bastante mal”

Rossy Lemos, reconocida comunicadora chocoana y periodista de Noticias RCN, se desplazó hasta su departamento de origen para cubrir de cerca las consecuencias de la emergencia. Desde allí, ha informado sobre los daños ocasionados por el desastre, así como sobre la difícil situación que enfrentan numerosas familias afectadas.

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Además de desarrollar su trabajo periodístico en las zonas impactadas, la comunicadora decidió vincularse a las acciones de solidaridad que adelantan diferentes sectores. Lemos ha participado en la organización y entrega de alimentos, suministros y otros elementos esenciales destinados a las comunidades damnificadas.

No obstante, las largas jornadas que se han mantenido durante la atención de la emergencia también han comenzado a afectar físicamente a quienes permanecen en el terreno. El desgaste acumulado por el trabajo continuo ha impactado las condiciones de algunos integrantes de los equipos de apoyo y voluntarios que continúan colaborando en la zona de contingencia.

Pese a que preocupó a más de uno con esta información, las miradas de algunos curiosos se posaron en una transmisión que realizó en plataformas digitales, indicando que estaba llevando una situación compleja al interior de su familia.

La famosa contó a sus seguidores que su papá estaba hospitalizado, debido a problemas de salud que presentó. Allí reveló que estaba bastante mal, por lo que pasarían la noche en el centro médico.

“Tras las ayudas en varios municipios, me encontré con que mi papá se había enfermado. Está bastante mal, terminamos en el hospital y probablemente pasemos la noche acá”, dijo.

“Él ha estado muy activo con el tema de la reconstrucción, por lo que es arquitecto. Es con él que hemos hecho todo ese proceso”, agregó.

En medio de la noticia, Rossy Lemos fue clara en que se ausentaría un poco de la coyuntura mientras todo mejoraba, retomando sus actividades más adelante.

“Esto se los cuento porque mucha gente ha estado pendiente, y porque esto implica que ya no esté tan pendiente de otras cosas. Puede que no conteste algunas cosas... hay otros familiares que estarán aquí con él. Dependiendo de cómo él siga, continuaré con la entrega de ayudas”, finalizó.