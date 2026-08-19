“La salud se me va deteriorando”: Rossy Lemos genera preocupación por su estado en medio de su labor tras el terremoto

La periodista de Noticias RCN Rossy Lemos dio a conocer a través de sus canales digitales la compleja situación de salud que enfrentan ella y varios equipos de socorro en el departamento del Chocó, luego de varios días de trabajo continuo en la entrega de ayudas humanitarias tras la reciente emergencia sísmica registrada en la región.

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Rossy Lemos, comunicadora oriunda del Chocó con trayectoria en la cobertura de temas sociales y regionales para Noticias RCN, se trasladó al departamento con el propósito de informar sobre los daños estructurales y la situación de las familias damnificadas.

De manera paralela a sus labores periodísticas, Lemos se sumó a las iniciativas locales para coordinar y entregar insumos de primera necesidad a las comunidades afectadas.

Juanda y Rossy Lemos se unen en labor humanitaria Foto: @rossylemos

Sin embargo, la continuidad de las extensas jornadas de trabajo en terreno ha generado un deterioro en las condiciones físicas del personal de apoyo y los voluntarios que permanecen en la zona de contingencia.

A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió testimonios sobre las secuelas que la carga física ha dejado en el equipo de primera respuesta. Lemos señaló la necesidad de contar con refuerzos de personal de salud para atender tanto a los damnificados como a las brigadas de auxilio.

“Al paso que vamos, las personas que me están escribiendo que sí se necesitan médicos acá, pues a uno de los que van a tener que atender es a mí; acá la salud como que me va deteriorando con cada día”, manifestó la periodista en sus declaraciones digitales.

En su mensaje, hizo énfasis en que varios de los colaboradores en la zona registran pérdida de voz y agotamiento extremo.

Asimismo, la periodista enfatizó que la fase más compleja de la contingencia apenas comienza y requirió la presencia de profesionales en distintas áreas de la medicina.

“Se requiere la ayuda médica, por supuesto, para los más afectados. Sin embargo, si de pronto tienen ahí un poquito de energía para que me atiendan a mí, se los agradezco. Médicos generales, psicólogos y psiquiatras, por favor”, concluyó Lemos.

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El departamento del Chocó ha enfrentado históricamente complejidades estructurales en su red hospitalaria. De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades de gestión del riesgo con corte al 18 de agosto, el saldo ascendía a 304 personas fallecidas, 426 desaparecidas, cerca de 4.000 heridos y más de 14.000 estructuras y viviendas destruidas o con daños severos.

El llamado realizado por la periodista pone sobre la mesa la urgencia de fortalecer la logística de atención primaria y el acompañamiento en salud mental para el personal de socorro, aspecto clave para garantizar la continuidad de las operaciones de rescate y distribución de ayudas en el territorio.