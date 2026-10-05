Números de Walter Mercado para ganarse la lotería: un golpe de suerte para los signos este 6 de octubre

La astrología y la fortuna sorprenden nuevamente a los seguidores de Walter Mercado, reconocido astrólogo puertorriqueño. Aunque falleció en el año 2019, actualmente continúa siendo una de las figuras más importantes en cuanto al horóscopo occidental para los creyentes en las energías del universo.

Para el martes 6 de octubre, sus familiares destaparon algunos consejos y recomendaciones para cada uno de los 12 signos, además de los números y combinaciones de la suerte, que ayudarían a muchos a llevarse el premio mayor en juegos de azar como chances y loterías.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Aries recuperará la confianza en sí mismo y podrá encontrar solución a algunas situaciones familiares que permanecían pendientes. El ambiente en casa tenderá a mejorar y los vínculos afectivos podrán fortalecerse.

Números de suerte: 31, 6, 3.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro comenzará a notar cambios favorables mientras asume con mayor responsabilidad las consecuencias de sus decisiones. Los esfuerzos realizados en el pasado podrían comenzar a dar resultados.

Números de suerte: 14, 20, 18.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Los problemas relacionados con el trabajo o la familia deberán analizarse con cuidado. La recomendación para Géminis es evitar decisiones impulsivas y buscar soluciones desde la calma. También será importante exigir el reconocimiento que merece y no permitir que sus esfuerzos pasen inadvertidos.

Números de suerte: 25, 15, 5.

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Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Los asuntos económicos requieren especial atención para Cáncer. Será conveniente revisar la manera en que administra el dinero y reducir gastos innecesarios. Evitar compras impulsivas y aprovechar las experiencias anteriores puede ayudar a recuperar el control de las finanzas.

Números de suerte: 18, 4, 27.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Las relaciones sentimentales y profesionales cobrarán fuerza para Leo. Al mismo tiempo, el bienestar físico y emocional tenderá a estabilizarse. El interés por aprender puede llevar a participar en cursos, conferencias, seminarios u otras actividades que permitan adquirir nuevos conocimientos.

Números de suerte: 14, 4, 8.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Virgo tendrá que mantener una actitud positiva frente a las dificultades. La jornada invita a confiar en las propias capacidades y a no dejarse vencer por los obstáculos. Las circunstancias pueden comenzar a favorecer el éxito y generar una sensación de mayor tranquilidad.

Números de suerte: 1, 13, 9.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La disposición de Libra para ayudar a los demás estará especialmente presente. Sin embargo, será necesario establecer límites y evitar asumir responsabilidades que no corresponden. Mantener un equilibrio en las relaciones permitirá ofrecer apoyo sin descuidar las propias necesidades.

Números de suerte: 8, 9, 23.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Escorpio podría encontrarse con nuevas oportunidades para acercarse a los objetivos que se ha propuesto. También será una etapa para dejar atrás vínculos o situaciones que ya no aportan. Recuperar la confianza personal será fundamental para comenzar a cumplir compromisos consigo mismo.

Números de suerte: 6, 20, 33.

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Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La jornada invita a Sagitario a mantenerse firme frente a los retos y continuar trabajando por sus objetivos. Una etapa complicada comienza a quedar atrás, dando paso a mayor armonía. Actuar con seguridad y prudencia permitirá tomar mejores decisiones y ganar reconocimiento.

Números de suerte: 7, 42, 12.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Capricornio tendrá un papel destacado en su entorno laboral y podrá disfrutar de los resultados obtenidos con esfuerzo. Los planes de viaje también aparecen favorecidos, por lo que no debería permitir que los temores ajenos interfieran con sus proyectos.

Números de suerte: 30, 10, 2.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las relaciones sociales tendrán mayor importancia para Acuario. La jornada favorece los encuentros, las nuevas conexiones y la participación en diferentes círculos. Su capacidad para comunicarse puede ayudarlo a mediar en situaciones complicadas y generar un ambiente más tranquilo a su alrededor.

Números de suerte: 21, 17, 5.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis deberá evitar dejarse llevar por el desánimo cuando aparezcan obstáculos. La jornada puede servir para hacer una revisión de las decisiones tomadas hasta ahora y reconocer qué aspectos necesitan cambios. Reflexionar sobre el rumbo personal permitirá encontrar nuevas alternativas para avanzar.

Números de suerte: 3, 9, 11.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.