Bogotá tendrá una nueva semana de movilizaciones, marchas, plantones y actividades culturales en distintos sectores de la ciudad. La programación, que se extenderá del lunes 23 al domingo 29 de noviembre, contempla encuentros en corredores como la calle 72, la carrera Séptima, la calle 26 y el centro de la capital, por lo que los desplazamientos podrían presentar novedades durante algunas jornadas.

La agenda fue divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno, que anunció el acompañamiento de sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos para facilitar el desarrollo de las actividades y garantizar el ejercicio de la protesta pacífica.

La programación comienza este lunes 23 de noviembre con cinco convocatorias. A las 7:00 a. m. habrá un plantón de maestros frente a la Fiduprevisora, en la calle 72 con carrera 10, en Chapinero. A las 9:30 a. m. está prevista una concentración en la Plaza de Bolívar y, al mediodía, una rodada contra las fotomultas saldrá del Parque de los Hippies hacia la Federación Colombiana de Municipios, en la carrera Séptima con calle 74.

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La jornada continuará a las 5:00 p. m. con un plantón en la entrada de la Universidad Nacional por la calle 26 y, una hora después, con una velatón y festival por la vida y la memoria en la calle 19 con carrera 4.

El martes 24 de noviembre se realizará una actividad cultural de muralismo en la Universidad Distrital, sede Vivero, a partir del mediodía. Para el miércoles 25, fecha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se programó una actividad cultural en la Plaza Fundacional de Bosa a las 12:00 m. y una marcha que partirá a las 3:00 p. m. desde la Universidad Nacional con destino a la Plaza de Bolívar.

El jueves 26 habrá una vigilia silenciosa por Palestina frente a la Embajada de Israel, en Teusaquillo, a las 11:30 a. m. También está prevista una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que comenzará a la 1:30 p. m. en la cancha del barrio La Victoria y llegará hasta Villa del Cerro, en San Cristóbal.

Las actividades continuarán el sábado 28 con una marcha en Barrios Unidos, desde la calle 74A con carrera 63, a las 9:00 a. m., y un plantón en la Plaza de Bolívar a las 11:00 a. m. La agenda terminará el domingo 29 con una toma cultural en la avenida Ciudad de Cali con calle 80, a las 10:00 a. m., y un festival contra la gentrificación en la Plaza de Mercado La Perseverancia, a las 11:00 a. m.

Ante esta programación, las autoridades recomiendan consultar los reportes oficiales de movilidad antes de salir, anticipar los recorridos y estar atentos a posibles desvíos o cierres. La realización de estas actividades no implica necesariamente que todos los puntos tengan restricciones viales: las afectaciones dependerán del desarrollo de cada jornada y de las medidas que adopten las autoridades de tránsito.