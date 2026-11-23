La Navidad comienza a sentirse en Bogotá y, con la llegada de diciembre, los centros comerciales preparan diferentes experiencias para quienes buscan planes durante la temporada de fin de año. Este 2026, varios establecimientos de la capital tendrán propuestas que van más allá de las tradicionales decoraciones, con espacios temáticos, espectáculos, actividades para niños y experiencias relacionadas con la nieve.

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Entre las alternativas se encuentran escenarios inspirados en el Polo Norte, pistas de hielo y hasta espacios con nieve real. Estas propuestas buscan atraer a familias y visitantes que quieran disfrutar de actividades diferentes sin salir de la ciudad.

Gran Estación tendrá una experiencia inspirada en los Alpes suizos

El centro comercial Gran Estación prepara el llamado Nevado de Cascanueces, una propuesta que recrea algunos elementos de los paisajes de invierno de los Alpes suizos.

La experiencia contará con actividades para quienes quieran probar los esquís y disfrutar de un espacio temático relacionado con la nieve. Además, la programación contempla un parque temático ubicado en el tercer piso, así como una estación de empaque sostenible.

La agenda navideña también incluirá presentaciones musicales, novenas y actividades especiales. Entre los eventos anunciados se encuentra una presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, además de diferentes espectáculos para los visitantes.

Santafé tendrá pista de hielo y el Expreso de Santa

En el norte de Bogotá, el centro comercial Santafé tendrá varias atracciones para quienes quieran compartir un plan navideño en familia.

Su programación contempla el Parque Mágico Santa Fe, el Expreso de Santa y una pista de hielo, espacios pensados para el entretenimiento de niños y adultos.

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A estas actividades se sumarán presentaciones itinerantes de bandas de soldados y personajes relacionados con la Navidad, un coro navideño y el denominado Carnaval del Dulce.

El Centro Comercial Andino se inspira en el Polo Norte

Otro de los lugares que tendrá una ambientación especial es el Centro Comercial Andino. Para esta temporada, sus espacios estarán decorados con elementos que evocan los paisajes del Polo Norte.

Osos polares, copos de nieve, árboles, luces y personajes temáticos harán parte de la propuesta visual que podrán encontrar quienes visiten el lugar durante la temporada decembrina.

La iniciativa busca recrear un ambiente relacionado con los escenarios invernales y ofrecer un recorrido para quienes quieran disfrutar de las decoraciones navideñas de la ciudad.

Plaza Imperial llevará nieve real a Bogotá

Una de las propuestas que más llama la atención es la de Plaza Imperial, que tendrá una experiencia denominada Imperial Ártico. La iniciativa contempla siete estaciones interactivas que recrearán diferentes espacios relacionados con el Ártico y el Polo Norte.

Uno de los principales atractivos será la presencia de nieve real, en un ambiente con una temperatura anunciada de -16 grados centígrados. La experiencia permitirá a los visitantes acercarse a condiciones propias de los paisajes invernales y participar en actividades de carácter interactivo.

La propuesta está dirigida a niños, jóvenes y adultos, y busca combinar entretenimiento con espacios de descubrimiento y aprendizaje.