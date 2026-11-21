Cada vez más colombianos eligen Brasil como destino de viaje. Entre enero y octubre de 2026, el país recibió 192.645 visitantes procedentes de Colombia, un 23,9 % más que en el mismo periodo de 2025. El crecimiento colombiano se destaca entre los mercados internacionales que registran aumentos en las llegadas al país.

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El avance ocurre en un año en el que Brasil ya cumplió su objetivo de turismo internacional. Durante los diez primeros meses recibió 7.594.425 visitantes extranjeros, equivalentes al 101,3 % de la meta anual de 7,5 millones prevista en el Plan Nacional de Turismo 2024-2027. Cabe destacar que el resultado se alcanzó con dos meses de anticipación.

Las cifras, consolidadas por Embratur, el Ministerio de Turismo y la Policía Federal, mantienen el nivel de 2025, año de récord histórico. Frente al mismo periodo de 2023, cuando llegaron 4.782.775 turistas, las entradas internacionales aumentaron 58,8 %.

Tips para hacer turismo en Brasil Foto: Cortesía

Colombia, entre los mercados que más crecen

El incremento del 23,9 % posiciona a Colombia entre los mercados emisores con una expansión destacada. En la comparación interanual sobresalen también China (+80,8 %), México (+20,7 %), Portugal (+19,4 %) y España (+17,1 %). Entre los mercados latinoamericanos destacados, Colombia supera en llegadas a Perú (166.524) y México (120.942), y crece a un ritmo mayor que ambos (+14,6 % y +20,7 %, respectivamente). Argentina continúa como el mayor origen de visitantes, con 2.494.421 llegadas en los primeros diez meses de 2026.

La conectividad aérea impulsa los viajes

El transporte aéreo representó el 71 % de las entradas internacionales a Brasil. Entre enero y octubre se contabilizaron 5.395.038 llegadas por avión, un crecimiento del 8,7 % frente a 2025. São Paulo y Río de Janeiro fueron las principales puertas de entrada, con 2.302.889 y 2.004.519 turistas internacionales, respectivamente.

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Embratur señala que la ampliación de la conectividad aérea y la diversificación de destinos forman parte de su estrategia de promoción. A través del Plan Brasis, la entidad trabaja con inteligencia de mercado y busca acercar los destinos brasileños a operadores y distribuidores internacionales para estimular la comercialización de viajes al país.

“Superar la meta de 2026 con dos meses de anticipación muestra la fuerza del turismo brasileño y los resultados de una estrategia consistente de promoción internacional (…). Incluso frente a un escenario internacional complejo, logramos mantener el nivel récord de 2025 y ampliar nuestra presencia en el mercado global. Nuestro objetivo es transformar ese interés en más viajes, negocios y dinero nuevo circulando en la economía, generando oportunidades para quienes viven y trabajan en nuestros destinos”, afirma Bruno Reis, presidente de Embratur.

Turismo en Brasil Foto: Cortesía Embratur

Qué significa el resultado para Colombia

Para el mercado colombiano, el aumento de visitantes evidencia una mayor circulación de viajeros hacia Brasil y abre oportunidades para agencias y operadores de turismo. Embratur promueve un Brasil auténtico y diverso, con experiencias que van más allá de sus destinos tradicionales.

El dinamismo también se observa en distintas regiones brasileñas: Rio Grande do Norte registró un crecimiento del 128,8 % en llegadas internacionales, Pernambuco aumentó 62,6 %, Pará 29,6 % y Ceará 21,4 %. Estas cifras corresponden al total de turistas extranjeros, no exclusivamente a colombianos.

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El impacto económico acompaña el crecimiento. Entre enero y septiembre de 2026, los visitantes internacionales gastaron más de US$ 8.380 millones en Brasil, un 10 % más que en igual periodo de 2025. Solo en septiembre el gasto alcanzó US$ 904,7 millones, un máximo histórico para ese mes.