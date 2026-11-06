Brasil gana espacio en el turismo LGBTQIA+: más del 72 % de las empresas especializadas planea incluirlo en su oferta

Hay mucho espacio para el crecimiento del turismo LGBTQIA+ internacional para Brasil. En una encuesta realizada por la Agencia Brasileña de Promoción del Turismo Internacional (Embratur) en asociación con empresas que trabajan con la Asociación Internacional de Viajes LGBTQ+ (IGLTA), el 72,73 % de las empresas tienen la intención de promover el país como un destino gay-friendly. La investigación destaca cuáles son las experiencias más prometedoras y qué se necesita para convertir ese interés en viajes.

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El estudio consultó a 34 participantes asociados a la IGLTA y analizó el perfil de las empresas, su relación comercial con Brasil, el interés por el país, las experiencias con potencial de comercialización y los principales desafíos que identifica el sector. Los datos revelan un mercado que ya mantiene una relación con el destino, pero en el que todavía hay espacio para ampliar el conocimiento y las ventas.

Turismo en Brasil Foto: Cortesía Embratur

Para el presidente de Embratur, Bruno Reis, los resultados permiten convertir la información de mercado en estrategias más precisas de promoción y apoyo a la comercialización. “Más que comprender el interés por Brasil, la inteligencia de mercado nos muestra lo que necesitamos hacer para transformar ese interés en viajes. El sondeo señala oportunidades concretas: hay empresas que quieren conocer mejor nuestros destinos, productos y experiencias. Estos datos nos ayudan a orientar la promoción, la capacitación y la relación con el sector para ampliar la presencia de la diversidad brasileña en el mercado internacional”, afirma.

Los destinos más apetecidos

Entre las empresas participantes que ya comercializan destinos brasileños, Río de Janeiro aparece como el más vendido, citado por el 95,65 %, seguido de São Paulo (73,91 %) y Foz do Iguaçu (47,83 %). También figuran Manaos (39,13 %), Recife y Salvador (34,78 % cada uno), Fernando de Noronha (30,43 %), y Florianópolis, Fortaleza y Gramado (26,09 % cada uno).

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Lo que busca el viajero

Cuando la mirada se centra específicamente en el turismo LGBTQIA+, el estudio muestra disposición para ampliar la presencia brasileña en los portafolios: el 72,73 % de las empresas participantes afirmó que planea presentar a Brasil como destino para este público.

Para Clovis Casemiro, gerente de Miembros de la IGLTA para Sudamérica y Portugal, la investigación confirma el enorme potencial de Brasil en el turismo LGBTQIA+. “Con más del 72 % de las empresas del sector planeando incluir a Brasil en sus portafolios, la alianza entre Embratur y la IGLTA es decisiva para estructurar y cualificar la promoción de nuestros eventos, superar el desconocimiento del mercado y transformar ese gran interés internacional en ventas y viajes concretos”, señala.

Tips para hacer turismo en Brasil Foto: Cortesía

Del carnaval a más experiencias

Entre las experiencias consideradas más atractivas, el Carnaval LGBTQIA+ obtiene el 78,26 %, seguido de bares, fiestas y vida nocturna (65,22 %) y playas y destinos de descanso (60,87 %). Las posibilidades, sin embargo, van más allá de los segmentos tradicionalmente asociados a este público: al preguntarles qué experiencias los llevarían a incluir a Brasil en sus portafolios, el 81,82 % mencionó las rutas histórico-culturales. Les siguen los itinerarios de lujo (63,64 %) y el ecoturismo y la aventura, junto con las experiencias gastronómicas (54,55 % cada uno).

La percepción de acogida también fue analizada. El 44,12 % de los participantes considera a Brasil un destino acogedor para los viajeros LGBTQIA+ y el 20,59 %, muy acogedor.

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Para el mercado colombiano, estos hallazgos llegan en un momento de crecimiento del interés por Brasil. Entre enero y agosto de 2026, el país recibió 149.652 turistas colombianos, un 27,39 % más que en el mismo periodo de 2025 y el mayor registro histórico para ese corte, según Embratur. La variedad de experiencias que destaca el sondeo, de la cultura y la gastronomía a las playas y la vida nocturna, ofrece a agencias y viajeros de Colombia nuevas razones para planear una visita.