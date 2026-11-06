Mamá de Baby Demoni tildó de “despectivo” a Samor One y reveló clave secreta que tenía con su hija

La relación sentimental de Baby Demoni y Miguel López, conocido en redes sociales como Samor One, volvió a dar de qué hablar luego de que la madre de la creadora de contenido compartiera nuevos detalles sobre la convivencia que habría tenido su hija con el hombre.

Samor One, expareja de Baby Demoni, envió un particular mensaje tras revelarse la necropsia: “Sigo libre, tranquilo”

En medio de las preguntas que todavía rodean la muerte de María Alejandra Esquín, la mujer participó en una conversación en el pódcast Vamos Pa’Eso, espacio en el que recordó algunas situaciones del noviazgo de la joven.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue lo que dijo sobre la personalidad de López y la forma en que supuestamente trataba a Baby Demoni. Sin rodeos, la mamá resumió su percepción con una frase contundente: “Era muy despectivo”.

Durante la entrevista también salió a la luz una situación relacionada con las conversaciones entre madre e hija. Según contó, ambas habrían encontrado una manera particular de hablar sin que Samor One conociera el contenido de sus conversaciones.

Se trataría de una clave secreta que Baby Demoni utilizaba para comunicarse con su mamá. Este detalle despertó nuevas preguntas entre los seguidores del caso, pues fue presentado por ella como una muestra de las dificultades que, presuntamente, tenía la joven para mantener contacto con su familia.

Las declaraciones también coinciden con otras versiones que han entregado los allegados de María Alejandra. En entrevistas pasadas, su papá manifestó preocupación por ciertas actitudes que habría identificado en la relación, mientras que una de sus hermanas manifestó a Noticias Caracol que nunca había estado de acuerdo con esa relación.

La familiar incluso describió a López como una persona “tosca” cuando se refería al trato que, según ella, recibía Daby Demoni.

Reviven clip de la canción que la influencer Baby Demoni quería en su funeral

Sin embargo, Samor One ha rechazado de forma pública las acusaciones. El hombre sostiene que nunca golpeó ni maltrató físicamente a Baby Demoni durante el tiempo que estuvieron juntos. También ha dado su versión de las discusiones que tenían y ha compartido audios para respaldar lo que ha dicho.

Por ahora, las dos versiones forman parte de un caso que sigue causando muchas preguntas. La familia de María Alejandra espera que las investigaciones permitan establecer qué ocurrió realmente y que se conozcan las circunstancias que rodearon la muerte de Baby Demoni.