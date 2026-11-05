Jaminton Campaz se vio envuelto en rumor amoroso con reconocida mujer argentina de 46 años: así aclararon la situación

El futbolista colombiano Jaminton Campaz, atacante de Rosario Central y jugador de la Selección Colombia, ha sido centro de conversación en la prensa del entretenimiento en Argentina durante las últimas semanas.

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Las especulaciones sobre un presunto romance con Gisela Gordillo, empresaria e influencer argentina reconocida además por ser la madre del ex participante de reality shows Tomás Holder, generaron diversas reacciones en redes sociales tras la difusión de imágenes en las que aparecían juntos.

Sin embargo, durante un evento público de farándula en Argentina, fue la propia Gordillo quien se encargó de poner fin a las interpretaciones erróneas y detallar el tipo de relación que sostiene con el deportista de Tumaco, Nariño.

Los rumores en los medios argentinos comenzaron semanas atrás a partir de un intercambio de interacciones en redes sociales y la publicación de una fotografía compartida en la que se les ve cercanos.

La exposición mediática de Gordillo, quien previamente había expresado sus opiniones sobre las relaciones intergeneracionales entre mujeres mayores y hombres jóvenes, llevó a que diversos portales de entretenimiento asumieran la existencia de una relación.

A pesar del silencio inicial del jugador, la insistencia de la prensa rosa argentina mantuvo la etiqueta de un supuesto romance, apoyado en la diferencia de edad entre ambos, Gordillo con 46 años y Campaz con 24 años.

La aclaración oficial sobre el tema se produjo durante la celebración del evento Paparazzi Fest. En entrevista concedida al medio argentino Paparazzi, Gordillo abordó el tema de manera directa, descartando cualquier tipo de relación romántica con el jugador.

“Sí, conozco a Jaminton Campaz, jugador de Rosario Central y de la Selección de Colombia, pero la verdad es que no soy la novia”, afirmó Gordillo al ser indagada por los reporteros.

En la misma conversación, explicó cómo inició la interacción entre ambos: “Nos conocimos en un restaurante, nos sacamos una foto, lo etiqueté, comenzamos a hablar y a mediados de este año nos hicimos más amigos, pero la verdad es que estoy soltera”.

Asimismo, la madre de Tomás Holder se refirió al carácter del deportista colombiano y reiteró la condición de soltería de ambos: “El ‘Bicho’, como le dicen, anda libre, soltero, pero conmigo nada que ver. El colombiano tiene esa cosa, esa chispita, muy dulce. Jaminton es súper divertido (...). Él se encuentra soltero, al menos eso me dijo”.

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Campaz ha sido una pieza clave en el esquema ofensivo de Rosario Central desde su llegada al club, donde logró el título de la Copa de la Liga Profesional en 2023.

El cuerpo técnico de Rosario Central espera mantener al atacante de titular para los próximos compromisos del torneo local, incluido el duelo programado frente a Estudiantes de Río Cuarto, en el cual se prevé la participación habitual del futbolista exjugador de Deportes Tolima.