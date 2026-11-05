Exmánager de Silvestre Dangond reveló la millonaria cuenta pendiente con el cantante: “El nuevo equipo no cumplió”

El empresario y manager Carlos Bloom volvió a referirse públicamente a los motivos que llevaron al término de su relación laboral con el cantante de música vallenata Silvestre Dangond, tras más de dos décadas de trabajo conjunto.

Juan Camilo Merlano le dice adiós a Noticias Caracol en EE. UU. y mostró a su sucesora al aire: “En mejores manos no puede quedar”

En una extensa entrevista concedida al creador de contenido Dímelo King, el exmánager detalló que la ruptura respondió a un desgaste acumulado y a altos niveles de estrés, al tiempo que aseguró que existe un acuerdo financiero posterior a su salida que el actual equipo del intérprete no ha cumplido.

Durante la conversación, Bloom desmintió que su desvinculación del proyecto musical de Dangond hubiera ocurrido en malos terminos. Según su relato, la decisión se dio a lo largo del tiempo debido a la exigencia propia del manejo de un artista de proyección internacional.

“Yo creo que se especulan muchas cosas, pero todo se va desgastando. La vida del mánager, al menos lo que viví yo, es demasiado estresante, muy estresante”, manifestó el empresario.

El exrepresentante situó el momento determinante en una reunión celebrada un 7 de diciembre en la residencia del cantante, en la que participaron Dangond, su esposa y Bloom.

En ese encuentro, el mánager dejo su cargo libre al notar un distanciamiento en la dinámica de trabajo. Tiempo después, la separación se formalizó mediante un documento firmado.

Un dato relevante entregado por Bloom es que, a pesar de haber construido una de las carreras más exitosas del género vallenato durante más de 20 años, la relación laboral previa se sostuvo únicamente sobre acuerdos de palabra, sin contratos formales firmados hasta el momento de la disolución del vínculo.

Según afirmó Bloom, al momento de redactar el documento de salida se incluyó una cláusula por iniciativa del propio Silvestre Dangond, mediante la cual el mánager continuaría recibiendo un porcentaje de las ganancias durante un periodo determinado.

Sin embargo, Bloom sostuvo que las condiciones estipuladas no se ejecutaron conforme a lo pactado:

“El nuevo equipo de Silvestre no cumplió lo que tenía pactado con el artista. Yo pequé de ingenuo, eso tiene como cuatro años y yo no he querido aceptar eso… es un buen dinero”, aseguró el exmánager, aclarando que no busca generar confrontaciones legales, pero sí señalar el incumplimiento de lo acordado.

Alina Lozano arremetió contra Jim Velásquez tras su separación y confesó lo mal que la pasó: “Tengo mucha rabia”

Pese a la distancia profesional actual, Bloom aclaró que mantiene una comunicación esporádica y cordial con el artista vallenato.

Según relató, su última conversación telefónica ocurrió pocos días antes de la entrevista, en el marco de una reunión social con el reconocido intérprete Beto Zabaleta, confirmando que la relación personal entre ambos es amistosa.