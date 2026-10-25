El cantante bogotano Fonseca hizo vibrar el escenario de Vive Claro, en Bogotá, durante la noche del sábado 24 de octubre, en un espectáculo que reunió a cientos de seguidores y marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera musical.

Con una presentación cargada de emoción, energía y grandes éxitos, el artista colombiano dio apertura a su gira internacional Fonseca en la Casa, un proyecto con el que busca reencontrarse con su público y llevar su música a diferentes escenarios dentro y fuera del país.

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En el marco de este espectáculo musical en la capital colombiana, que inicialmente estaba programado para llevarse a cabo en el estadio El Campin, Nanpa Básico y Silvestre Dangond se convirtieron en protagonistas de la noche como invitados especiales.

La aparición de ambos artistas desató la euforia entre los asistentes, pues cuentan con una amplia trayectoria en la industria musical y estilos diferentes, lo que generó gran sorpresa entre el público.

De esta manera, Fonseca dio inicio oficial a su recorrido musical bajo el concepto Antes de que el tiempo se vaya, una gira que lo llevará a visitar distintos escenarios y a compartir con sus fanáticos una experiencia que reúne varias etapas de su carrera.

El show presentó a los asistentes una combinación de canciones recientes, temas que se han convertido en referentes de su repertorio y momentos especiales que resaltaron su evolución artística.

Una de las primeras interpretaciones musicales que emocionó a sus fans fue justamente Antes de que el tiempo se vaya, incluyendo éxitos como Pedacito de playa, Por si se acaba el mundo, Cómo me mira, Enrédame, Te mando flores, Arroyito y Eres mi sueño.

Otro de los momentos más emocionantes del concierto fue cuando un grupo de mariachis se apoderó del escenario mientras Fonseca entonada su canción Te prometo, incorporando sonidos rancheros a la propuesta musical.

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Para disfrutar aún más esta noche, el cantante bogotano hizo una invitación a apagar los dispositivos móviles por unos segundos con el propósito de conectarse más con su nuevo álbum y descansar un poco del mundo digital.

De esta manera, Fonseca dio inicio a un recorrido que busca celebrar su trayectoria, presentar nuevas propuestas y fortalecer el vínculo con sus seguidores a través de la música en vivo. A esto se suman los encuentros entre artistas que han sido claves en su carrera y con quienes ha presentado inesperadas colaboraciones musicales que se han convertido en grandes éxitos.