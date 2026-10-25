Real Madrid pierde a una estrella para el clásico ante Barcelona: Mourinho sufre por dura lesión

El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, fue declarado baja para el partido ante el FC Barcelona, debido a un estado gripal, anunció su club horas antes del clásico del fútbol español, que resulta crucial en la pelea por el título de LaLiga.
Real Madrid indicó que en su lugar entra en la convocatoria el ucraniano Illia Voloshyn, en medio de una fuerte presión para reemplazar de gran forma a Thibaut Courtois. Será una gran prueba de fuego para el joven portero de 19 años de edad.
El primer clásico de la temporada se disputa este domingo en Barcelona y sobre el césped del Camp Nou podrá verse a dos de los favoritos para el Balón de Oro que se entregará el lunes próximo: el azulgrana Lamine Yamal y el madridista Kylian Mbappé.
Antes del partido, el Barça lidera LaLiga con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid que es tercero. El Atlético de Madrid es segundo a dos puntos del líder luego de su victoria este sábado ante el Deportivo de La Coruña (1-0).
La presión recae en la ‘Casa Blanca’, que está obligado a ganar de visitante ante su eterno rival para no descolgarse en la tabla.
Fecha y hora para el clásico
La transmisión oficial del clásico Barcelona vs. Real Madrid será exclusiva de DSports, eso quiere decir que el partido no estará disponible por ESPN para Colombia.
Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso en la aplicación de DGO, aunque también será transmitido para los suscriptores de DAZN, Amazon Prime Video y Paramount+.
- LaLiga - Fecha 10
- Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona.
- Fecha y hora: Domingo 25 de octubre a las 3:00 p. m. (COL).
- Canal de TV: DSports.
Posibles alineaciones de Barcelona y Real Madrid
Además de Thibaut Courtois, otra principal baja del cuadro merengue es Vinícius, quien fue sancionado con cuatro partidos por LaLiga y se perderá la visita al Camp Nou de este domingo.
Esto quiere decir que en la zona ofensiva podría estar Mbappé con Yan Diomandé y Jude Bellingham.
- FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.
- Real Madrid CF: Illia Voloshyn; Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella; Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Yan Diomandé.