La presentadora Catalina Gómez se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos, queridos y recordados de la televisión colombiana, gracias a su amplia trayectoria en los medios de comunicación, especialmente por su participación en el matutino Día a Día, de Caracol Televisión.

Su presencia en la pantalla chica, sumada a su personalidad y profesionalismo, le ha permitido fortalecer su vínculo con quienes siguen de cerca tanto sus proyectos laborales como detalles de su vida personal a través de las redes sociales.

Miley Cyrus conmovió a sus seguidores tras inesperado gesto con una fan con cáncer; la escena se viralizó en redes

Por eso, recientemente fue invitada especial al programa Sin Tapujos, de Bravíssimo, un espacio en el que tuvo la oportunidad de conversar sobre diferentes aspectos de su vida y compartir detalles de su vida personal que le han dejado una huella imborrable, entre ellos, el fallecimiento de su madre.

“Ha sido el momento más difícil de mi vida”

Con esta frase, Catalina Gómez empezó a recordar la pérdida de su madre cuando estaba a la espera de su primer hijo. Durante su relato, la presentadora contó que, seis años antes de su fallecimiento, a su progenitora le habían detectado un tumor cerebral.

En ese momento, los especialistas le recomendaron someterse a una resonancia para evaluar su estado de salud y, tras conocer los resultados, la familia recibió una noticia alentadora, pues los fueron favorables y les brindaron tranquilidad y alivio.

“El tumor como que se quedó quieto durante esos seis años, después se volvió a activar y ahí empezó el deterioro de mi mamá”, explicó Catalina Gómez.

Además, detalló que uno de los deseos más grandes de su madre era convertirse en abuela, por lo que le insistía revisar esa posibilidad y hasta se ofrecía a cuidar a su bebé en caso de que lo necesitara. “Decía: ¡ay no, yo no me quiero morir sin conocer un hijo tuyo!“, mencionó la presentadora.

Catalina Gómez y el dolor que vivió en su primer embarazo

El deterioro de salud de su madre se empezó a notar en diciembre de 2008, justo el mes en el que se enteró que estaba embaraza. En ese momento, durante su visita a Medellín, tuvieron que acudir al médico de urgencias luego de que su mamá sufriera un desmayo al ir al baño.

Diego Guauque habla de grave situación que le sucedió y lanzó advertencia: “Aprovecharse de la confianza de la gente”

“Ahí nos fuimos a la clínica, eso era como un 27 de diciembre y desde ese día hasta el 12 de mayo que ella se murió, se fue apagando como una velita”, recordó visiblemente conmovida pues, a causa de su condición, perdió el habla y enfrentó otras complicaciones.

Por último, señaló que fue una etapa en la que tuvo que afrontar una mezcla de tristeza y rabia, pues su madre murió cuando tenía siete meses de embarazo: “Yo decía: ‘pero por qué me la van a quitar en este momento’”.