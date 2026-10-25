Ronaldinho vuelve al fútbol profesional: fichaje en el fútbol italiano resuena en el mundo

El astro brasileño Ronaldinho, de 46 años de edad, regresa del retiro y vuelve a los terrenos de juego el 15 de noviembre para jugar con la camiseta del Rávena, en un partido de la tercera división italiana, anunció el mismo club en un comunicado de prensa.

Lewandowski opinó sobre el tridente del Bayern Múnich: Kane, Olise y Luis Díaz fueron calificados

Partido de Bayern Múnich fue aplazado por colapso de Vincent Kompany: comunicado oficial

Fichado de manera inesperada por el modesto club italiano a finales de agosto, Ronaldinho todavía no jugó con sus nuevos colores. El 15 de noviembre apunta a ser un día histórico para el fútbol mundial con ‘Dinho’ como protagonista.

Su contratación fue anunciada en junio en Miami, en el marco del Mundial 2026, por el empresario italoestadounidense Ignazio Ciprini, quien es propietario del club desde 2024.

“El domingo 15 de noviembre, la leyenda brasileña se vestirá con la camiseta del Rávena para disputar el derbi contra el Forli, una cita que atraerá las miradas de todo el mundo hacia el estadio Bruno Bennelli”, indicó el ambicioso club de la Serie C en el comunicado.

El astro brasileño volverá a repartir magia dentro del campo de juego. Foto: Redes sociales

La noticia se consideraba hasta ahora como un golpe de efecto más próximo al marketing deportivo que a un regreso oficial de Ronaldinho a las canchas, pero el Balón de Oro de 2005, como futbolista profesional, está de vuelta, en un movimiento histórico para el Calcio.

Desde 2015 no juega como profesional

Ronaldinho, campeón mundial con su país en 2002 y 97 veces internacional con el gigante sudamericano, disputó su último partido oficial en septiembre de 2015, con el club carioca Fluminense.

“Como ven, estoy en forma. Me siento bien. Si pudiera marcar mi gol 300 sería todavía más bonito”, había declarado este exjugador de PSG (2001-2003), Barcelona (2003-2008) y AC Milan (2008-2011) durante su presentación oficial, a finales de agosto.

El brasilero Ronaldinho, quien siempre es invitado a la gala del Balón de Oro, criticó la actual forma de jugar al fútbol, pues ya no lo disfruta y no lo ve. (Foto FRANCK FIFE / AFP) Foto: AFP

El Rávena es actualmente segundo en el grupo B del campeonato italiano de tercera división, a seis puntos del líder, La Spezia, y ha logrado 12 puntos más que su gran rival, el Forli (15º, 11 puntos).

Su objetivo es regresar a la Serie B (2ª división), donde no juega desde 2008. El golpe con el fichaje de Ronaldinho puede suponer una alta dosis de confianza para escalar e intentar el histórico ascenso.

James estuvo cerca de Italia

Las categorías inferiores en Italia se movieron a mediados de año y buscaron grandes golpes en el mercado. Por ejemplo, a James Rodríguez lo tentaron desde el Avellino, un club que milita en la segunda división del fútbol italiano. Al final, Atlético Nacional ganó el pulso.