Lewandowski opinó sobre el tridente del Bayern Múnich: Kane, Olise y Luis Díaz fueron calificados

Si hay alguien que sabe a profundidad del Bayern Múnich es el delantero polaco Robert Lewandowski, quien hizo historia con la camiseta bávara y cuando se dio su salida tuvo un reemplazo de lujo como el delantero inglés Harry Kane. El atacante histórico de Polonia, hoy en el Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos, le echó un ojo a su exequipo y está sorprendido por el potencial ofensivo.

Lewandowski dejó un gran legado en su paso por el Bayern Múnich, donde jugó 375 partidos y anotó 344 goles, además de 72 asistencias, liderando otra gran época del club alemán en la Bundesliga y la Champions League.

El delantero dejó un promedio goleador de 0,92 por encuentro. Por si fuera poco, ganó ocho ligas alemanas, tres DFB Pokal, cinco Supercopas de Alemania, una Champions League y un Mundial de Clubes. Sin duda, una voz de autoridad, que comenzó elogiando a Harry Kane.

“Llegó al Bayern en su mejor momento y lo que está haciendo es increíble, la cantidad de goles que marca, y sobre todo porque el Bayern echaba de menos a un delantero de este calibre después de mi marcha. Con él están haciendo un trabajo excelente”, dijo Lewandowski en The Athletic.

Harry Kane contra el Unión Berlín Foto: NurPhoto via Getty Images

“Michael Olise me parece impresionante. Es un jugador que marca la diferencia. Creo que este trabajo y la colaboración entre Kane, Olise y Luis Díaz es una combinación perfecta”, agregó al medio deportivo The New York Times.

¿Harry Kane para el Balón de Oro?

Robert Lewandowski también se refirió al Balón de Oro que se entregará el próximo 26 de octubre. Para este galardón fue claro y no dejó a Harry Kane, sino que mejor se la jugó con Lamine Yamal, al que también conoce tras su paso por el FC Barcelona.

“Por supuesto que le deseo a Lamine Yamal que gane el Balón de Oro, porque es increíble, especialmente para su edad”, puntualizo ‘Lewa’ en The Athletic, mismo medio que sus ranking sí deja a Harry Kane como ganador.

Bayern espera por Luis Díaz

Tras los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro y la resonancia magnética, se reveló que Luis Díaz “sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo” tras el partido contra el Arsenal por la Champions League.

Jonathan Tah, Luis Díaz y Harry Kane Foto: Getty Images

Luis Díaz será baja en varios partidos de la Bundesliga, contra el Atlético de Madrid por la Champions League y seguramente no estará en la convocatoria de la Selección Colombia contra Chile.