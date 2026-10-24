Brilló Marino Hinestroza en Brasil: dos golazos vs. Corinthians lo hacen tendencia con Vasco da Gama

Primera gran presentación de Marino Hinestroza en Vasco da Gama. Quien había sido fuertemente criticado desde su llegada, este sábado calló bocas y dio el triunfo a los suyos frente al poderoso Corinthians.

Fueron dos anotaciones del extremo colombiano que le permitieron al elenco de Río de Janeiro respirar en busca de salvar la categoría para 2027.

Marino Hinestroza, empata para o Vasco diante o Corinthians em São Januario. 2 - 2 #Brasileirao2026 https://t.co/cgMHqLvpZM — SOMOS ✠ GIGANTES (@somosgigantes_2) October 24, 2026

VIRADA !! Marino Hinestroza, faz o 3° gol do Vasco, diante o Corinthians em São Januario. 3 - 2 #Brasileirao2026 https://t.co/0Dp5FdvDTR — SOMOS ✠ GIGANTES (@somosgigantes_2) October 24, 2026

En la nómina titular Hinestroza no apareció, quien estuvo en el once inicial fue su compatriota Carlos Andrés Gómez que es uno de los inamovibles para el entrenador, Pedro Emanuel.

Al minuto 37 el exjugador de Millonarios se lesionó y dio paso al que supo brillar hace unos semestres en Atlético Nacional.

Con sed de revancha por la eliminación de Copa Sudamericana a mitad de semana contra Boca Juniors, Marino buscó a través de su estilo de juego desequilibrar por el costado en el que se despeña. Fue de menos a más y el premio de su insistencia llegó apenas al 88′.

Un rebote que dejó la zaga del ‘Timao’ lo empalmó el atacante con potencia de media volea para marcar a esa altura el 2-2 parcial.

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El gol llenó de confianza a Marino, quien apenas dos minutos después lideró un contragolpe espectacular. Partió desde campo propio, dejó rivales en el camino y, ya en terreno contrario, se asoció con un compañero que le devolvió la pared perfecta para dejarlo de cara al gol. Marino no perdonó, firmó el 3-2 y desató la locura en el estadio São Januário. Eufórico, el protagonista se quitó la camiseta para celebrar una remontada que hizo vibrar a la afición.

Sacó a Vasco de la zona roja y mandó a Corinthians

La importancia del partido que jugaban Vasco y Corinthians por el descenso en Brasil era absoluta.

Quien ganara esos tres puntos daría un salto importante en la tabla de posiciones, a la par de que condenaría al otro a caer en la zona roja.

Brasileirao 2026: tabla de posiciones Pos. Equipo Pts. DG 1 Palmeiras 69 +34 2 Flamengo 67 +36 3 Cruzeiro 54 +5 4 Athletico Paranaense 54 +12 5 Fluminense 51 +9 6 Atlético-MG 50 +7 7 Bahia 50 +5 8 Santos 46 +2 9 São Paulo 43 +1 10 Bragantino 41 +1 11 Botafogo 39 -7 12 Coritiba 39 -11 13 Vasco da Gama 38 -6 14 Vitória 38 -11 15 Mirassol 37 -8 16 Internacional 35 -4 17 Corinthians 33 -8 18 Grêmio 31 -10 19 Remo 26 -16 20 Chapecoense 21 -31 Pts.: puntos · DG: diferencia de gol.

Jugadas un promedio de 32 fechas, ahora Vasco es 13 con 38 puntos sumados, quedando a cinco de Corinthians que ahora es 17 y quedó estancado en 33. Junto a Gremio, Remo y Chapecoense si en esta fecha acabara el torneo se irían a la ‘B’.

Marino volvió a brillar

Con su doblete de goles en el partido más reciente Marino cambió críticas y amenazas de los aficionados, por elogios que le permitirán llenarse de confianza de cara a seguir destacando con Vasco en Brasil.

Una vez se dio el pitazo final, las comunicaciones del club del que hace parte lo entrevistó a la figura del encuentro que destacó su insistencia para lograr cambiar las opiniones que había sobre su fichaje.

El dueño del juego. 🇨🇴⚽️ #VascoDaGama https://t.co/z9wyCRS26e — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 25, 2026

“Muy contento... siempre trabaje por esto, me esforcé mucho, lo venía diciendo tiempo atrás”, afirmó.

“Es el fruto de mi trabajo. Dedicarle este triunfo a la hinchada y mi familia”, completó.