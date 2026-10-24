Pinchazo de Manchester City: tabla de la Premier League se sacude por Arsenal, que celebra

Arsenal dominó 2-0 al Everton en su estadio Emirates y firmó este sábado su séptima victoria en ocho jornadas de la Premier League, lo que le permite alcanzar al Manchester City en lo más alto de la tabla, con 21 puntos.

El City perdió más temprano por 2-1 en el campo del Aston Villa, dejando escapar sus primeros puntos de la temporada, y el vigente campeón no desaprovechó la oportunidad.

Los ciudadanos siguen líderes, pero ahora solo por una mejor diferencia de goles (+11 contra +8).

Tabla de posiciones Premier League después de la fecha 8 del sábado 24 de octubre Foto: Captura a página web oficial Premier League

La Premier League gana así emoción justo antes de la novena jornada, el próximo fin de semana, que se presenta apasionante, con el Arsenal midiéndose al Liverpool (5.º) y el City al Brighton (3.º).

Bajo una lluvia londinense que no dio tregua, el Arsenal se adelantó pronto en el marcador, cuando Ezri Konsa anotó en el minuto 7, al aparecer para rematar en el segundo palo tras un saque de esquina que los visitantes despejaron con dificultades.

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Es el primer tanto que el Arsenal logra esta temporada en una jugada a balón parado, sin contar los penales, un dato destacado, ya que esa fue precisamente una de sus grandes armas la temporada pasada.

El tanto de la tranquilidad lo firmó el brasileño Gabriel, quien remató de cabeza en el minuto 69 un centro de Ben White.

Primera caída del City

En el primer turno del sábado, el City vio terminado su inicio perfecto de esta Premier League, donde había ganado en los siete partidos anteriores: esta vez fue superado 2-1 por el Aston Villa (6.º, 11), que continúa así su remontada en la tabla después de comenzar el curso de manera muy titubeante.

Fue la primera victoria de los Villanos en casa en esta Premier y llegó gracias a un doblete del senegalés Nicolas Jackson (6′, 60′), el hombre en forma del equipo.

Nicolas Jackson de Aston Villa, verdugo de Manchester City en Premier League Foto: Aston Villa FC via Getty Images

El máximo goleador del campeonato, Erling Haaland (9 goles), empató al comienzo de la segunda parte con un potente remate de cabeza a centro de Iliman Ndiaye (52′).

El noruego estuvo a punto de repetir en la recta final, pero su cabezazo fue despejado sobre la línea de gol por el defensa Ian Maatsen (89′).

Cuatro años después de su llegada, Emery sigue haciendo magia a pesar de haber visto cómo la columna vertebral de su plantilla de las últimas temporadas quedaba diezmada.

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Seis de los jugadores que fueron titulares en la victoria del Aston Villa en la final de la Europa League de la pasada temporada se marcharon durante la última ventana de fichajes.

Enzo Maresca se había convertido en el primer entrenador en ganar sus siete primeros partidos de Premier League al frente de un nuevo club, pero no logró encontrar la solución a los problemas del City en Villa Park.

Tottenham se sacude frente a Chelsea

El Chelsea (4.º), que sigue descolgado a ocho puntos de la cabeza de la tabla, no pudo aprovechar la derrota del City y perdió 2-0 en casa en el derbi londinense contra el Tottenham (12.º), que logra así un respiro.

Desde la instauración de la Premier League como tal en 1992, el Tottenham solo había ganado una vez en el campeonato en Stamford Bridge, en abril de 2018.

Un tanto en contra del arquero Mike Penders (77′) y un gol al final del atacante francés Mathys Tel (87′) dieron los tres puntos a unos Spurs que salen así de la zona de descenso.

Por su parte, en un duelo entre dos formaciones de la mitad baja de la tabla, el Fulham (13.º) ganó 1-0 en su visita al Coventry (19.º), con un tanto de Oscar Bobb (80′).

*Con información de AFP.