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La durísima sanción que provocaría el descenso del Manchester City: prensa inglesa dio detalles

¿Descenso y algo más? El medio ‘Daily Mail’ dio detalles de lo que le vendría encima al Manchester City.

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Redacción Deportes
19 de octubre de 2026 a las 11:49 a. m.
¿Segunda división para Manchester City? El castigo de la Premier League podría desencadenar en ello.
¿Segunda división para Manchester City? El castigo de la Premier League podría desencadenar en ello. Foto: Getty Images. DISEÑO EXCLUSIVO DE SEMANA.COM.

Los seguidores de la Premier League inglesa transcurren este lunes, 19 de octubre de 2026, con una noticia que sacude por completo el panorama del torneo: Manchester City podría descender a la Championship (segunda división).

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La información la entregó el periodista Oliver Holt en el Daily Mail+. Afirma que, según las fuentes internas que consultó, el castigo de la Premier League al Manchester City sería una considerable deducción de puntos que lo obligaría, sí o sí, a descender.

No es oficial, pero parece que en cuestión de meses el veredicto sería público. Todo se da porque al Manchester City lo encontraron culpable en 114 de 115 cargos por presuntas irregularidades financieras; más que nada en 2009-2010 y 2017-2018.

Manchester City podría descender a la Championship

Oliver Holt menciona que enviar al Manchester City a la cuarta división inglesa (League Two), de tajada y al comienzo de ola próxima temporada, sería contraproducente para la Premier League y la English Football League (EFL).

Sin embargo, y con Holt citando a sus fuentes, el planteamiento de que Manchester City tenga una histórica reducción de puntos haría que el club sí o sí tenga que descender a la Championship.

“Se cree que la Premier League está presionando para que se anuncie la sanción al City antes del resultado de su apelación, que probablemente no se decidirá antes de finales de enero. Según fuentes internas, la sanción más probable es una drástica deducción de puntos que asegurará el descenso del City a la Championship, además de una multa cuantiosa”, reseña el medio referenciado.

Y añade: “También es posible que la sanción incluya una deducción adicional de puntos que, en la práctica, relegaría al City a la Championship durante al menos una temporada más. La EFL no estaría obligada a aceptar dicha sanción para uno de sus clubes, pero es probable que lo haga”.

Aunque todo se trate de un rumor, de momento, lo cierto es que Oliver Holt también deja en evidencia una crítica que es común entre la prensa y los aficionados en Inglaterra: ¿Por qué aún no hay una sanción para Manchester City?

Es cierto que los citizens están en proceso de apelación, además de negar rotundamente los cargos de los que se les declara culpables.

Sin embargo, todo apunta a que la presión estaría sobre la Premier League para que saque lo más pronto posible el veredicto de la sanción. Incluso, piden que se haga antes de que salga la respuesta a la apelación del City.