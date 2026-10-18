Nairo Quintana fue honesto sobre Tadej Pogačar: inesperada confesión en periódico de España

Nairo Quintana admitió que ni en sus mejores años como ciclista hubiera podido competir contra Tadej Pogačar, máxima figura del UAE Team Emirates y campeón de las últimas tres ediciones del Tour de Francia.

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“No. Imposible, imposible. Totalmente imposible. Ni en mis mejores momentos podría haber competido. Tenía los números que tenía y, al final, en estos últimos años incluso he mejorado mis números, pero cada vez estaba más lejos de la clasificación general”, apuntó en entrevista para Marca, reconocido medio deportivo de la prensa española.

Nairo tuvo pocos enfrentamientos directos contra Pogačar, pero en cada uno de ellos reconoció que el esloveno es ampliamente superior al resto del pelotón.

“Pude lograr en mi época, con los vatios que tenía, hacer muy buenas carreras y defenderme. Después, aun teniendo más vatios, encontré mi sitio para ayudar, para aportar, y ya llegó el momento de salir. Hace dos años tomamos la decisión y este año, en Volta a Catalunya, ya anunciamos que era el último. Con 36 años y una carrera deportiva larga, era hora de dedicarle tiempo a la familia, descansar y hacer nuevos proyectos”, confesó.

Nairo Quintana saludando a Tadej Pogacar en el Giro de Italia 2024 Foto: Getty Images

Nairo Quintana ya piensa en el futuro

Nairo se siente orgulloso de haber decidido parar justo a tiempo y retirarse con una carrera intachable de principio a fin. “Es muy bonito poder elegirlo, poder terminar con esa sensación y, desde luego, poder compartirlo con la afición”, expresó.

“Lo tenía previsto desde hace dos años. Paralelamente, desde hace años hemos venido trabajando en más proyectos que nos ocupan tiempo. Tenemos un buen equipo de trabajo aquí que lleva muchas cosas”, explicó el boyacense.

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Nairo admite que todavía no ha sufrido las consecuencias del retiro. “Ahora mismo no me he dado cuenta porque hace nada estuve en la última carrera, pero seguramente pasarán los meses y comenzaré a extrañar eso, las concentraciones del equipo y todas estas cosas. Pero también vendrán cosas bonitas y proyectos que tengo ilusión por comenzar”, declaró para Marca.

Su última carrera oficial fue el Giro de Emilia 2026, donde le hicieron un homenaje con ovaciones, bicicletas en alto y una indumentaria especial evocando su título del Giro de Italia en 2014.

Dejar espacio a los jóvenes

La principal razón de haberse bajado de la bicicleta es que Nairo Quintana quiere darle espacio a las nuevas generaciones. “Hay que darle oportunidad a los jóvenes. Es cierto que ya tampoco uno aporta demasiado, aunque gane o aunque esté muy bien. De la manera que vienen hoy los jóvenes, abriendo camino con esa fortaleza que tienen, estar ahí molestando a mitad por hacer un tercero, un quinto o un décimo creo que no tiene sentido”, dijo.

Sobre el futuro del Movistar Team, declaró: “Seguro que seguirán avanzando y están llegando a un muy buen punto de su carrera deportiva porque ya lo tienen completo: tienen la experiencia, tienen los vatios y comienzan a desarrollar su pico máximo”.