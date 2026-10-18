Se movió la tabla de LaLiga de España: Real Madrid sube gracias a la ayuda del Barcelona

Real Madrid y Barcelona ganaron una fecha antes de verse las caras en el clásico. El conjunto merengue atendió de local al Sevilla (4-1), mientras que los azulgranas mantienen su puntaje perfecto tras una victoria llena de polémica ante Real Betis (2-5).

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La parte alta de la tabla se movió producto de los resultados de la novena jornada. Barcelona firma una semana más como líder —seguido por el Atlético de Madrid—, y el Real Madrid sube a la tercera posición.

Betis fue el gran daminificado de esta fecha, pues cayó al cuarto lugar como consecuencia de la exhibición de Lamine Yamal en el Estadio La Cartuja.

Un poco más abajo vienen Real Sociedad, Sevilla, Alavés y Celta de Vigo, todos ellos peleando por entrar a la zona de cupos a torneos internacionales. Athletic Club, que suele ser protagonista en todas las temporadas, está luchando por regresar a la zona media tras un mal arranque de temporada.

Tabla de Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Barcelona 9 9 0 0 39 9 30 27 2 Atlético Madrid 9 7 1 1 19 8 11 22 3 Real Madrid 9 7 0 2 23 9 14 21 4 Real Betis 9 6 1 2 16 14 2 19 5 Real Sociedad 9 5 1 3 17 17 0 16 6 Sevilla 9 4 2 3 14 16 -2 14 7 Alavés 9 3 2 4 13 10 3 11 8 Celta de Vigo 9 2 5 2 10 7 3 11 9 Deportivo 9 2 5 2 13 12 1 11 10 Osasuna 9 3 2 4 10 18 -8 11 11 Athletic 7 2 3 2 7 6 1 9 12 Villarreal 9 2 3 4 13 13 0 9 13 RCD Espanyol 9 2 2 5 11 12 -1 8 14 Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8 15 Getafe 8 2 2 4 4 10 -6 8 16 Racing de Santander 9 2 2 5 13 25 -12 8 17 Levante 8 1 4 3 12 16 -4 7 18 Elche C. F. 9 1 4 4 11 17 -6 7 19 Valencia C. F. 9 1 3 5 6 15 -9 6 20 Málaga 9 0 4 5 6 18 -12 4

Real Madrid goleó al Sevilla (4-1)

Después del envión anímico que significó remontarle a la Roma en condición de visitante, Real Madrid se impuso con relativa facilidad al Sevilla (4-1) en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

Arda Güler abrió el marcador sobre la media hora de partido con un remate de media distancia que se clavó en el ángulo del arco defendido por Odisseas Vlachodimos.

Aprovechando esa ráfaga, Kylian Mbappé decretó el 2-0 luego de controlar de espaldas y entrar al área como un cohete. El francés definió rastrero a la salida del portero, poniendo a celebrar a su afición frente al conjunto sevillista.

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En la segunda mitad, Mbappé volvió a marcar desde el punto penal y más tarde Yan Diomandé apareció para poner cifras concretas en el marcador. Aunque Sevilla hizo variantes tácticas y logró el descuento, ya era demasiado tarde para poner en problemas al equipo de José Mourinho.

Real Madrid lleva dos victorias consecutivas en LaLiga, luego de aquella derrota en el derbi madrileño contra el Atlético antes del parón por selecciones de septiembre.

¿Cuándo es el clásico de Barcelona vs. Real Madrid?

La próxima semana habrá clásico de Barcelona vs. Real Madrid en el Camp Nou. Dicho compromiso se jugará el domingo 25 de octubre a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y seguramente paralizará a los amantes del fútbol en todo el planeta.

La diferencia entre ambos es de seis puntos, por lo que una victoria del Barcelona daría un nuevo golpe sobre la mesa en el campeonato local.

Real Madrid, por su parte, se aferra a la experiencia de Mourinho en este tipo de partidos para recuperar terreno perdido y volver a la contienda por el título.