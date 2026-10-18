El famoso hotel de ‘Mi pobre angelito 2’ cerrará sus puertas en 2027: ¿qué pasará con sus huéspedes?

El famoso Hotel Plaza de Nueva York, reconocido por su aparición en la película Mi pobre angelito 2, cerrará sus puertas en enero de 2027 para someterse a una restauración integral de su fachada histórica. Las obras se extenderán durante al menos cuatro años, según anunció Fairmont Hotels & Resorts, compañía encargada de operar este emblemático establecimiento ubicado junto a Central Park, en Manhattan.

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La decisión llama la atención por la historia del edificio y su lugar en la cultura popular, pero también causa dudas sobre lo que ocurrirá con sus huéspedes, trabajadores y residentes durante el cierre.

El hotel tiene 282 habitaciones, incluidas 102 suites, además de 181 condominios. Por ahora, la compañía no ha aclarado si los propietarios de estas viviendas tendrán que abandonarlas mientras avanzan los trabajos.

La restauración busca conservar el exterior de la construcción, que tiene 119 años de antigüedad. En un comunicado, la operadora explicó que el proyecto “refleja la complejidad de mantener una propiedad de tal importancia arquitectónica e histórica”, con especial atención a las normas de conservación y al cuidado a largo plazo del edificio.

Aunque las obras se concentrarán en la fachada, el cierre completo responde a las molestias que podrían generar los trabajos.

Andrew Dolkart, profesor de conservación histórica de la Universidad de Columbia, lo resumió así: “Va a ser ruidoso y deben pensar que no pueden cobrar precios de lujo por un hotel cuando hay obras justo afuera de la ventana”.

El anuncio también mostró la importancia de los 378 empleados sindicalizados que trabajan en el Plaza. Según informó un portavoz del sindicato Hotel & Gaming Trades Council a The New York Times, los trabajadores tendrán derecho a regresar a sus puestos con el mismo salario cuando el establecimiento vuelva a abrir. Mientras tanto, la organización buscará opciones laborales para ellos.

Más allá de su historia arquitectónica, el Plaza es recordado por millones de espectadores gracias a Mi Pobre Angelito 2: perdido en Nueva York, estrenada en 1992.

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En la película, Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se hospeda en el hotel utilizando la tarjeta de crédito de su padre.

El establecimiento también ha recibido a figuras como los Beatles, Truman Capote y F. Scott Fitzgerald. Su cierre temporal marcará una pausa para uno de los hoteles más famosos de Manhattan, mientras se prepara para una nueva etapa tras la restauración.