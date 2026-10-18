Nana Calistar da sus predicciones para hoy, domingo 18 de octubre: hay advertencias para algunos signos

El horóscopo de Nana Calistar trae sus nuevas predicciones para este 15 de octubre, una jornada en la que los doce signos del zodiaco podrían enfrentar diferentes situaciones relacionadas con el amor, el trabajo, el dinero y la vida personal.
Sus recomendaciones plantean algunos aspectos a los que conviene prestar atención durante el día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis cuentan con una lectura diferente para esta fecha.
Horóscopo para este domingo, 18 de octubre de 2026
- Aries
“Si alguien te gusta, invítalo a salir y respeta su respuesta. Antes de dejar tu trabajo, confirma la nueva oferta y la fecha de entrada. No permitas que un contratiempo te arruine le día. Si surge un viaje inesperado, averigua si realmente necesitas ir”.
- Tauro
“Pon atención a una amistad que minimiza tus logros. Si te decepciona, habla sin revelar sus secretos por coraje. No aceptes una relación por miedo a estar solo ni abandones tus actividades por alguien nuevo. Un sueño no es prueba de una traición”.
TAURO – 18 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 18, 2026
Pon atención a una amistad que minimiza tus logros. Si te decepciona, habla sin revelar sus secretos por coraje. No aceptes una relación por miedo a estar solo ni abandones tus actividades por alguien nuevo. Un sueño no es prueba de una traición…
- Géminis
“Si tu ex vuelve con los mismos reclamos, puedes dejar de responder. Una visita familiar podría alegrarte; disfrútala sin entrar en chismes. Si recibes dinero extra, piensa antes de gastarlo. No vuelvas a asumir responsabilidades por quien ya te perjudicó”.
- Cáncer
“No te culpes por las mentiras de otra persona. Reconoce tus errores sin cargar con los ajenos. Elige una meta que tú quieras, sin buscar revancha. En pareja, no aceptes presiones del tipo ‘si me quisieras, lo harías’. Puedes amar y decir que no”.
CÁNCER – 18 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 18, 2026
No te culpes por las mentiras de otra persona. Reconoce tus errores sin cargar con los ajenos. Elige una meta que tú quieras, sin buscar revancha. En pareja, no aceptes presiones del tipo “si me quisieras, lo harías”. Puedes amar y decir que no…
Leo
“Aclara si buscas una relación o solo un encuentro; no prometas amor por calentura. Si alguien querido recibe una mala noticia, escúchalo antes de aconsejar. Revisa qué puedes mejorar en tu proyecto y no cuentes con un premio de azar para resolver tus gastos”.
Virgo
“Podrías encontrar apoyo entre personas cercanas que habías pasado por alto. Si estás de mal humor, evita desquitarte con los demás. Una escapada puede entusiasmarte: habla de lo que esperas en el viaje. No compitas por alguien que ya tiene pareja”.
VIRGO – 18 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 18, 2026
Podrías encontrar apoyo entre personas cercanas que habías pasado por alto. Si estás de mal humor, evita desquitarte con los demás. Una escapada puede entusiasmarte: habla de lo que esperas del viaje. No compitas por alguien que ya tiene pareja…
- Libra
“Deja de contar tus planes a quien siempre te desanima. Una oportunidad laboral podría ayudarte a ganar mejor; anímate a conocerla. No retengas amistades a base de favores. Para cumplir tus metas necesitas paciencia y trabajo, no solo ganas”.
- Escorpio
“No provoques celos ni te alejes para comprobar si te quieren. Expresa tus miedos sin acusar por lo que viviste antes. Si tienes pareja, también toma la iniciativa para acercarte. Durante un pleito, no uses sus inseguridades para lastimar”.
ESCORPIÓN – 18 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 18, 2026
No provoques celos ni te alejes para comprobar si te quieren. Expresa tus miedos sin acusar por lo que viviste antes. Si tienes pareja, también toma la iniciativa para acercarte. Durante un pleito, no uses sus inseguridades para lastimar …ver…
- Sagitario
“Deja de estar pendiente de si le va mal a quien te lastimó. Si alguien te lastimó, acércate sin mandar intermediarios. No esperes una relación de quien solo ofrece encuentros ocasionales. Cuida tus hábitos y reconoce cuánto has avanzado”.
- Capricornio
“No alimentes coqueteos que no piensas llevar a ningún lado. Si todavía quieres ese amor a distancia, demuéstralo con atención. En pareja, aclaren las mentiras sin justificarlas ni vigilarse. Evita negocios que no entiendes y no prestes tu nombre por compromiso”.
CAPRICORNIO – 18 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 18, 2026
No alimentes coqueteos que no piensas llevar a ningún lado. Si todavía quieres ese amor a distancia, demuéstralo con atención. En pareja, aclaren las mentiras sin justificarlas ni vigilarse. Evita negocios que no entiendes y no prestes tu…
- Acuario
“Alguien del pasado podría buscarte: descubre quién es ahora sin compararlo con tu ex. En el trabajo, evita chismes y trata bien a quien llega. Avanza en tus metas sin pedir permiso a todo mundo. Puedes aceptar ayuda y seguir tomando tus decisiones”.
- Piscis
“Puedes extrañar a alguien sin volver a un trato que te hacía daño. Si te interesa comprar y vender, revisa los costos antes de invertir. Una amistad por redes podría darte compañía. En pareja, acuerden qué cambiará cada uno para resolver lo pendiente”.
PISCIS – 18 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 18, 2026
Puedes extrañar a alguien sin volver a un trato que te hacía daño. Si te interesa comprar y vender, revisa los costos antes de invertir. Una amistad por redes podría darte compañía. En pareja, acuerden qué cambiará cada uno para resolver lo…