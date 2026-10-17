Netflix prepara miniserie sobre el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho

El caso judicial del ciudadano español Daniel Sancho y el cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en agosto de 2023 en Tailandia, dará el salto a la pantalla chica en formato de miniserie.

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La plataforma de streaming Netflix confirmó que ya se puso en marcha la producción de género true crime, la cual se encuentra en etapa de desarrollo y será grabada entre distintas localizaciones de España y el país asiático.

La ficción estará a cargo de Bambú Producciones, firma liderada por el productor ejecutivo Ramón Campos y responsable de títulos del mismo corte periodístico y dramático como El caso Asunta y Fariña.

De acuerdo con la información emitida por la productora, el proyecto cuenta con la aprobación de la familia del médico colombiano y de la firma de abogados liderada por Juango Ospina, despacho que actuó en representación de los familiares de Arrieta durante el proceso penal en territorio tailandés.

Para el papel principal se confirmó la selección del actor español Martiño Rivas, conocido por sus participaciones en series como El internado, Las chicas del cable y El problema final.

Rivas, de 41 años, interpretará al chef español Daniel Sancho, de 32 años, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de la figura de la televisión española Sancho Gracia.

Según las imágenes promocionales difundidas por la plataforma, Rivas ha atravesado una caracterización física para asemejarse al aspecto que lucía Sancho en agosto de 2023, en el momento en que fue arrestado por la Policía de Tailandia.

Hasta el momento, la plataforma no ha hecho oficial el título que llevará la miniserie ni la fecha exacta programada para su estreno en el catálogo global.

El suceso que motiva esta adaptación ocurrió a comienzos de agosto de 2023, cuando los restos descuartizados de Edwin Arrieta, cirujano plástico de 44 años originario de Lorica (Córdoba, Colombia), fueron hallados en diversos puntos de la isla de Phangan.

Sancho fue detenido por las autoridades locales el 5 de agosto, día en que confesó la autoría del homicidio y la posterior desmembración del cuerpo.

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Ambos se conocieron en 2022 a través de la red social Instagram y habían coincidido previamente en España antes del viaje en el que acontecieron los hechos.

Un año después de la detención, el Tribunal Provincial de Samui emitió un fallo en el que condenó a Sancho a pagar cadena perpetua por los delitos de asesinato premeditado, ocultación de cadáver y destrucción de documentación ajena.