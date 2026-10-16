El thriller de Netflix que arrasó con casi 23 millones de vistas y es número uno en el top global en 79 países

Una historia marcada por el peligro, los secretos y las decisiones extremas se convirtió en uno de los fenómenos recientes de Netflix. Se trata de Animales, película que tiene a Ben Affleck como protagonista y director, y que alcanzó el primer puesto entre los títulos más vistos de la plataforma en 79 países tras su estreno el 9 de octubre de 2026.

Netflix paraliza con exitosa miniserie: es número uno en el top global y suma más de 17 millones de vistas

La producción representa un nuevo proyecto cinematográfico de Affleck, quien también participó en el desarrollo del guion. La cinta fue realizada por Artists Equity, compañía que creó junto al actor Matt Damon, con la que ambos han impulsado diferentes proyectos para cine y plataformas de entretenimiento.

La trama sigue a Mark Kimball, un aspirante a la alcaldía de Los Ángeles cuya vida da un giro inesperado cuando su hijo es secuestrado. La situación obliga al político y a su esposa, Abigail, a buscar recursos para pagar el rescate, mientras enfrentan una serie de circunstancias que ponen en peligro tanto a su familia como al futuro de su campaña.

“Cuando secuestran a su hijo, un candidato a alcalde y su esposa buscan desesperadamente reunir dinero para el rescate, pero sus decisiones podrían destruirles la vida”, se lee en la sinopsis.

El reparto reúne a Affleck con Kerry Washington, quien interpreta a Abigail. También participan Gillian Anderson, Steven Yeun, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez, entre otros actores.

Aunque su desempeño en Netflix le ha permitido llegar a una audiencia internacional, la producción no ha recibido una respuesta unánimemente favorable por parte de la crítica especializada, según recoge Diario AS. Algunos comentarios han cuestionado aspectos relacionados con la dirección, el ritmo narrativo y las actuaciones.

El contraste entre su alcance en la plataforma y las opiniones de los críticos pone de manifiesto que el éxito comercial no siempre coincide con la recepción especializada. Entretanto, Animales se mantiene como una de las apuestas de suspenso que ha conseguido captar la atención de los suscriptores de Netflix.