Con la llegada de las últimas semanas del año, Netflix se adelanta a diciembre con estrenos de series, películas y documentales que prometen cautivar al público con una maratón imperdible y, lo mejor de todo, para todos los gustos.

Para la temporada decembrina, la plataforma de streaming amplía su catálogo con historias de distintos géneros que podrían convertirse en una buena opción para quienes buscan o prefieren entretenimiento en casa.

‘En diciembre llegaban las brisas’: Netflix lanzó el tráiler de su nueva serie colombiana y ya tiene fecha de estreno

Esta es la selección de Netflix para disfrutar en diciembre:

Series

1 de diciembre - Trinity

“El nuevo vínculo entre una heroica oficial naval y el secretario de Defensa la lleva a descubrir una red de secretos que podría vincular al funcionario con una amenaza global”.

3 de diciembre - Orgullo y prejuicio

“Las primeras impresiones precipitadas dan paso a algo más profundo entre Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy en esta fiel pero innovadora adaptación de la clásica novela”.

4 de diciembre - En diciembre llegaban las brisas

“Esta es una historia de amor: el amor de amigas. Cuatro mujeres de la alta sociedad barranquillera desafían las normas y descubren que sus deseos pueden forjar su destino”.

10 de diciembre - El asesinato de JonBenét Ramsey

“Mientras Patsy y John Ramsey transitan el duelo de su hija, la deficiente investigación se desmorona en medio de los conflictos y el caos mediático”.

18 de diciembre - La familia numerosa de Nick Cannon

“En este reality, la superestrella Nick Cannon revela los conflictos y las polémicas que rodean la crianza de sus doce hijos, fruto de su relación con seis mujeres distintas”.

18 de diciembre - Entre tierras: Temporada 2

“María, a cargo de la finca de los Cervantes, debe defender su tierra de un despiadado empresario, mientras la codicia, los secretos y el asesinato amenazan el futuro de sus hijos”.

24 de diciembre - Emily en París: Temporada 6

“En una nueva etapa marcada por la ambición y el amor, Emily toma decisiones que ponen a prueba sus lealtades y la vida que ha construido en París”.

Películas

Próximamente - Felicidades

“Una pareja lidia con problemas conyugales, una fiesta de cumpleaños fallida, varios invitados no deseados y un psíquico que obliga a todos a contar sus secretos”.

2 de diciembre - Atrapada en las vacaciones

“Atrapada en un bucle temporal navideño, Mae debe revivir sus vacaciones familiares y declararse a su amor de toda la vida para encontrar el futuro que realmente desea”.

3 de diciembre - Las locuras de mi novia feminista

“En esta comedia romántica basada en la exitosa novela, la adorada exnovia de un chico se vuelve una feminista inamovible…, y ahora choca con él en cuanto al amor y los derechos".

11 de diciembre - En nombre de otro

“Un hombre entra a una comisaría para confesar un crimen, pero no tarda en revelar un entramado más complejo… y en desatar un retorcido juego relacionado con un asesinato imposible".

16 de diciembre - Dulce destino

“Cuando una mujer de Chicago lo arriesga todo para abrir la pastelería de sus sueños, un encuentro fortuito premia su fe. Inspirada en la historia real de Lenore Lindsey”.

Documentales y especiales

1 de diciembre - Un campo abierto

“Años después de que un Boeing 737 se estrellara cerca de un pueblo etíope, sus habitantes y una familia en duelo encuentran sanación. Un galardonado cortometraje documental”.

2 de diciembre - Marcos: Otro mundo es posible

“En 1994, un hombre encapuchado se convirtió en la cara del levantamiento zapatista. A través del subcomandante Marcos, este documental indaga en una resistencia que sigue vigente”.

2 de diciembre - La II Guerra Mundial: Tras las líneas enemigas

“Del Día D al Día de la Victoria: mediante imágenes y testimonios inéditos, revive las batallas, la valentía y las misiones secretas de una división icónica del Ejército de EE. UU.”

3 de diciembre - Jão: Memorias póstumas

“Tras una larga pausa y la muerte de su padre, Jão —una de las grandes estrellas del pop brasileño— regresa al escenario que alguna vez pensó abandonar”.

La serie de Netflix que lidera el Top 10 de lo más visto; su elenco cuenta con destacadas figuras colombianas

4 de diciembre - ¿Quién mató a la viuda del banquero?

“Este documental analiza cómo un asesinato dentro de una multimillonaria familia española destrozó su imagen aparentemente perfecta y sacó a la luz rivalidades internas”.

16 de diciembre - Un affaire mortal: La historia de Pamela Smart

“Tras el asesinato del esposo de Pamela Smart, su relación con un estudiante adolescente se vuelve clave en un caso que conmociona al país. Este documental cuenta la historia”.

22 de diciembre - Oz Pearlman: La magia de la mente

“El célebre ilusionista Oz Pearlman debuta en Netflix con un especial que combina el mentalismo con el arte de leer la mente… y de reír a carcajadas".

A la lista se suma el evento en vivo: Día de partido de Navidad - Bills vs. Broncos el 25 de diciembre. Así como otras opciones infantiles con La casa de muñecas de Gabby: Creaciones gatásticas de Navidad, el 9 de diciembre; y Calle CoComelon: Temporada 8, el 14 de diciembre.