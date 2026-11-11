La película sueca que llega a Netflix para conquistar a los amantes de la Navidad y la unión familiar: se estrena en noviembre

Netflix se adelanta a la Navidad con un nuevo estreno que llega en noviembre. La plataforma de streaming que constantemente sorprende a sus suscriptores con nuevos títulos, anunció el lanzamiento de una película sueca que promete conquistar a los amantes no solo de estas celebridades decembrinas, sino de las historias románticas y familiares.

Su llegada al catálogo está programada para el 12 de noviembre, bajo el título The Christmas Switch (El intercambio navideño, en español), presentando una trama centrada en la historia de dos hermanas que construyeron vidas totalmente diferentes pero, aún así, tienen un significado especial de la Navidad que las une.

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De acuerdo con la reseña de la producción, citada por Filmaffinity y por la misma plataforma de streaming, se trata de una cinta cargada de romance, humor y segundas oportunidades.

Las protagonistas son Mathilda y Freddie, dos hermanas que, aunque crecieron juntas, han construido vidas completamente diferentes. Por eso, mientras un está enfocada en disfrutar de la tranquilidad de su pueblo natal y una rutina familiar, la otra enfrenta un rito de vida con mucho más movimiento en la gran ciudad, con fiestas y las exigencias de su carrera profesional.

En medio de estas jornadas, pocas semanas antes de Navidad, se presenta un acontecimiento inesperado que las obliga a cambiar de entorno y experimentar cómo sería vivir en los zapatos de la otra.

De esta manera, lo que inicialmente parece ser una situación incómoda y difícil de manejar termina convirtiéndose en una experiencia inesperada que podría marcar un antes y un después en sus vidas.

A medida que enfrentan las circunstancias y todo lo que estas traen consigo, las protagonistas tendrán la oportunidad de reflexionar sobre su pasado, replantearse el rumbo que han tomado, cuestionar algunas de las decisiones que han marcado su camino y reconocer que todavía existen nuevas posibilidades por explorar.

Además, también podrían encontrar motivos para darse una oportunidad en el amor y abrir su corazón a aventuras que nunca imaginaron vivir.

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Félice Jankell y Happy Jankell son las encargadas de interpretar a las hermanas Mathilda y Freddie, respectivamente. En cuanto a los detalles relacionados con el elenco, Netflix anunció que también incluye a Christian Fandango Sundgren y Celie Sparre.

Con la llegada de El intercambio navideño, Netflix comienza a ofrecer una oferta de entretenimiento ideal para disfrutar en familia durante los meses de noviembre y diciembre, con temáticas centradas en las fiestas decembrinas.