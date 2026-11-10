Arcadia: Charlie Vickers, Annatar, Halbrand... ha interpretado a este personaje de muchos nombres. ¿Dónde lo encontramos al inicio de esta tercera temporada?

Charlie Vickers: Encontramos a Annatar-Halbrand verdaderamente como Sauron al comienzo de la tercera temporada. No ha llegado del todo a su forma definitiva, pero es lo más cerca que está de esa figura vestida con armadura que conocemos desde el principio de La Comunidad del Anillo de Peter Jackson. Está en su camino hacia allí. Se encuentra aislado al principio de la tercera temporada, intentando encontrar ese avance definitivo en su búsqueda para forjar el Anillo Único, pero aún no lo logra. Nos unimos a él en un período realmente emocionante de su viaje.

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Arcadia: En cierto sentido, en las dos temporadas que hemos visto , su personaje encapsula la experiencia del actor. ¿Nos podría contar sobre lo divertido y extraño de interpretar a este metaactor, al engañador?

CV: Ha sido un viaje muy particular. Al principio, durante los dos primeros episodios, ni supe que estaba interpretando a Sauron; estaba en una balsa interpretando a un humano de la Tierra Media y pensaba que ese era mi personaje. Luego comencé a escuchar rumores de que Sauron estaba en la serie y empecé a sospechar que era yo. Se confirmó al principio del tercer episodio y entonces todo cambió.

Es interesante esta dinámica de metaactor: a medida que he aprendido, absorbido e integrado el papel, él también ha regresado cada vez más cerca a la comprensión de quién es realmente. Hasta llegar a esta tercera temporada, donde ahora viste una armadura oscura y tiene la apariencia del comandante de los ejércitos

La investigación parcial que había hecho por si acaso era Sauron se volvió realmente útil y me sumergí por completo en el personaje. Es interesante esta dinámica de metaactor: a medida que he aprendido, absorbido e integrado el papel, él también ha regresado cada vez más cerca a la comprensión de quién es realmente. Hasta llegar a esta tercera temporada, donde ahora viste una armadura oscura y tiene la apariencia del comandante de los ejércitos, alguien que infunde temor en sus oponentes, alguien con mucha soberbia y vanidad, pero que ha atravesado todo un viaje engañando a los elfos para obtener lo que quiere.

Arcadia: ¿Cómo le ha cambiado la vida este personaje? Muy pocas personas tienen la oportunidad de ponerse en sus zapatos de villano icónico...

CV: Me ha cambiado la vida; mentiría si dijera que no. Me ha brindado una oportunidad y una búsqueda creativa increíble que ha estado conmigo durante siete años. Me siento creativamente realizado con este papel. Es muy desafiante y también muy divertido, y ocupa gran parte de mis pensamientos.

Es curioso, porque vas a hacer otros proyectos y te encuentras con que Sauron de repente aparece en tu mente. No te abandona...

Es curioso, porque vas a hacer otros proyectos (acabo de terminar una película) y te encuentras con que Sauron de repente aparece en tu mente. No te abandona, verdaderamente, mientras estás haciendo esta serie; se convierte en parte de ti. Ha sido un viaje increíble y mi vida personal ha cambiado durante todo este período; casi una década dedicándome a esto, así que es muy especial.

De lo mejor de esta tercera temporada, el surgimiento de los nueve jinetes, los Nazgûl. Foto: Ben Rothstein/Prime

Arcadia: En la preparación de esta temporada, y desde que supo que interpretaría a Sauron, ¿se inspiró en la maldad que enfrentamos hoy como raza humana?

CV: Creo que se puede hacer y que existen ejemplos muy claros que sirven de espejo. Eso es lo grandioso de Tolkien: su obra trasciende generaciones y siempre habrá representaciones de su trabajo en diferentes épocas, incluida la actual. Por eso, durante más de 50 años, la gente ha amado sus historias y continúa leyéndolas, no solo por la oscuridad, sino por los temas de amor, esperanza y alegría que también están presentes.

Para mí Sauron es una experiencia imaginativa. Él no es humano y no existen, en mi opinión, ejemplos del mundo real de semidioses en los que pueda basarme sobre cómo piensan, perciben y ven el mundo. Encuentro más efectivo usar mi imaginación y trabajar para este personaje no desde un lugar propio.

Entiendo eso contextualmente en la pieza en su conjunto, pero si soy completamente honesto, para mí Sauron es una experiencia imaginativa. Él no es humano y no existen, en mi opinión, ejemplos del mundo real de semidioses en los que pueda basarme sobre cómo piensan, perciben y ven el mundo. Encuentro más efectivo usar mi imaginación y trabajar para este personaje no desde un lugar propio.

Él no es humano, por lo que no tiene sentimientos humanos. Así que tengo que intentar filtrar las cosas que siento y experimento como actor y buscar una forma de convertirlo en un personaje atractivo.

Es un esfuerzo imaginativo. Por supuesto que aporto mi humanidad y todos lo observamos a través del prisma de la humanidad, pero él no es humano, por lo que no tiene sentimientos humanos. Así que tengo que intentar filtrar las cosas que siento y experimento como actor y buscar una forma de convertirlo en un personaje atractivo.

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Arcadia: Al ponerse en los zapatos de un personaje emblemático —hay muy pocos personajes en la ficción como Darth Vader que encarnan este tipo de figura no humana—, ¿de dónde más se nutre usted para interpretarlo además del vasto universo de Tolkien? ¿Se inspira en la literatura, la ficción, el arte o la pintura?

CV: Tienes que intentar mantenerte inspirado. A menudo me quedo atascado en la mitología y en la investigación, y el proceso intelectual de la actuación me puede estancar. Así que tengo que recordarme a mí mismo ver una película, salir a caminar o escuchar música.

La inspiración para esto cambia constantemente. Escuché mucha música tranquila porque el mundo de Sauron era tan intenso que siempre imaginé su mente como un lugar apacible.

La inspiración para esto cambia constantemente. Escuché mucha música tranquila porque el mundo de Sauron era tan intenso que siempre imaginé su mente como un lugar apacible, por lo que en el set llevaba puestos mis auriculares muy seguido. También me inspiré constantemente en otros actores y actuaciones que veo. No he pensado en otros villanos icónicos porque no creo que me sea tan útil, pero me siento verdaderamente honrado de formar parte del grupo de personas que ha podido interpretar a estos villanos.

Arcadia: Al principio la serie lidió con expectativas imposibles y críticas, pero con el trabajo y las temporadas ha ido ganando cada vez más seguidores. ¿Ustedes prestan atención a eso o se protegen? ¿Impacta esto en su trabajo?

CV: Es imposible blindarse absolutamente de todo, pero mi objetivo es no permitir que afecte el trabajo. Mi deseo es que la gente reconozca el amor y la dedicación que cada miembro del equipo y del reparto ha puesto y sigue poniendo en esta serie. Cuando la veo y observo a mis amigos haciendo su trabajo, sigo quedando maravillado. Reconozco el compromiso de todos al darle vida.

Mi deseo es que la gente reconozca el amor y la dedicación que cada miembro del equipo y del reparto ha puesto y sigue poniendo en esta serie. Cuando la veo y observo a mis amigos haciendo su trabajo, sigo quedando maravillado. Reconozco el compromiso de todos al darle vida.

La gente siempre tendrá opiniones distintas porque esto es arte y es subjetivo, pero espero que a medida que la serie progrese, la gente disfrute viéndola, encuentre un escape y se inspire. Estoy enormemente orgulloso de formar parte de esto y espero que más personas la vean. En particular, creo que esta tercera temporada lo eleva a otro nivel.

Luego de siete años dándole vida, Sauron está en la mente de Vickers, es inevitable. Más ahora, cuando se eleva como una figura macabra. Foto: Ben Rothstein/Prime

Arcadia: Se siente como si todo llevara a este clímax que veremos... Conocemos por los avances que la forja del Anillo Único en el Monte del Destino será una escena increíble. ¿Qué nos puede compartir sobre dar vida a esta secuencia desde el guion hasta lo que veremos en pantalla?

CV: Era la gran pieza central desde el principio de la temporada de la que todos éramos conscientes. Todos los caminos conducen a la forja del Anillo. En la mitología de Tolkien y en la cultura popular este es uno de los momentos seminales. Tuvimos una secuencia de 15 páginas y 15 minutos de pura acción física sin diálogos hasta el final. Tuvimos que ser muy específicos.

Sentimos la trascendencia de ese momento y espero que le hayamos hecho justicia. Fue un desafío físico enorme; la creación del Anillo tenía que costarle a Sauron y ciertamente me costó a mí físicamente.

Nuestro director, Stefan, fue increíble al diseñarla, y el equipo creó un entorno fabuloso: un volcán enorme e interactivo con luces, llamas y máquinas de viento. Sentimos la trascendencia de ese momento y espero que le hayamos hecho justicia. Fue un desafío físico enorme; la creación del Anillo tenía que costarle a Sauron y ciertamente me costó a mí físicamente.

Este 11 llegan los tres primeros episodios a Prime Video, luego, en dos tandas, se completarán los 8 totales de esta 31 temporada. Foto: Prime

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Arcadia: Recordando los poderosos e intensos diálogos que tuvo con Celebrimbor al final de la segunda temporada, ¿qué nos puede contar, sin revelar detalles comprometedores, sobre las interacciones que más disfrutó en esta tercera temporada?

CV: Esas escenas con Celebrimbor son de las partes de las que me siento más orgulloso como intérprete, y sé que Charles Edwards también. Amamos trabajar juntos. Más allá de la grandeza de la serie y de los recursos que tiene, las escenas que más disfruto son aquellas en las que estás en una habitación con otro actor. En los episodios finales de esta temporada —episodios seis, siete y ocho— hay escenas de ese tipo entre mi personaje y otro actor, con los intereses más altos posibles y una profunda guerra psicológica. No diré quién es, pero valen totalmente la pena y sentimos que estábamos haciendo algo realmente especial.

Arcadia: Alejándonos un poco de los anillos, tengo entendido que usted compartió set con Sam Neill hacia 2018 o 2019. ¿Es correcto?

CV: Sí. Yo estaba recién salido de la escuela de arte dramático; creo que era mi segundo o tercer trabajo, allá por 2018. Sam me enseñó cómo ser un actor profesional, y he llevado esa experiencia a lo largo de toda mi carrera. Era un hombre maravilloso, amable con todos, sin importar quiénes fueran, y con un gran sentido de la diversión. Vernos actuar a su lado me hizo entender los estándares que establece un actor profesional increíble, no solo por su trabajo en pantalla, sino por cómo trataba a todos fuera de ella. Estableció un estándar al que he intentado estar a la altura durante toda mi carrera. Es una de las cosas por las que estoy más agradecido en mi viaje profesional, por lo que me conmueve mucho que lo mencione.